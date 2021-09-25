六福萬怡「敘日」10/1重啟內用 搭五倍券61折吃到飽

隨著疫情趨緩，台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」將於10月1日重啟營運，於每周五、六、日，以及國定假日，提供午餐、下午茶、晚餐時段的全自助內用服務，饕客們好評不斷的「捕獲肉食系」主題也重磅回歸，美國頂級肋眼牛排、龍蝦、干貝、美國大生蠔外，還有日式和牛握壽司、法式油封功夫鴨腿、川味麻辣蝦等各國肉食無限供應。

搭配即將開跑的振興五倍券，10/8至明年2/28只要持面額2,000元的振興五倍券消費，即可享雙人敘日平假日午/晚餐，超狂優惠61折起。另外再加碼抽獎活動，持振興五倍券任一面額消費滿3,000元，可兌換1張抽獎券，有機會抽中6,000元餐飲抵用券。

台北六福萬怡酒店今年4月取得世界觀光旅遊委員會WTTC(World Travel & Tourism Council)的「安全旅遊戳記」認證，敘日全日餐廳除定時消毒、梅花座、隔板、實聯制等措施外，也增加日本氣動手套機，更安心地享用餐點。

敘日全日餐廳8大餐區全面開放，包含日式、海鮮、現切肉檯、日式天婦羅炸物區、印度特色區、風味熱食區、沙拉開胃菜區、冰淇淋甜點吧，高達百種海陸料理輪番上陣。

台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話：02-6615-6526