北海道生乳捲4名店特搜 抹茶、櫻花、芒果色彩超療癒
蓬鬆柔軟的蛋糕，包裹滿滿的純淨生乳奶霜，光看外表就超療癒！盤據甜點排行榜的常勝軍，生乳捲也有愈來愈多的變化，其中多強調使用「日本北海道特選乳源」，以下熱搜4家生乳捲名店，絕對入口即化。
●平安京茶事
抹茶控必訪的台北名店平安京茶事，店內雅致的擺設與庭院造景，讓來客彷彿一秒置身日本京都。平安京茶事招牌的蛋糕捲系列，內餡使用同樣來自日本的北海道十勝四葉奶霜製作，搭配丸久小山園抹茶蛋糕體與抹茶奶霜，高濃度抹茶帶點苦韻、入口回甘，濃郁不甜膩的生乳內餡則帶出高雅茶香。
除了熱賣、添加日本進口丸久小山園抹茶粉的抹茶蛋糕捲，平安京茶事還有抹茶紅豆、玄米、濃茶、焙茶與櫻花五種口味。
●李桑菓子工房
簡潔的大片落地窗與木地板，沉穩明亮的李桑菓子工房坐落在宜蘭羅東小鎮。店中使用北海道十勝四葉奶霜製作香純生乳內餡的蛋糕捲最為熱門，除經典原味外，還有搭配宇治百年老店「木長園宇治抹茶粉」的抹茶生乳捲、選用比利時頂級巧克力品牌嘉麗寶70%苦甜巧克力的可可生乳捲，以及添加現磨依索比亞咖啡豆，能吃到原豆顆粒的減糖減脂拿鐵生乳捲。
●食感旅程
除了新北市三重區的工作室外，在新光三越與誠品等百貨商城也設有專櫃的食感旅程，主打嚴選進口食材結合台灣在地原料，其中，在各電商平台掀起團購旋風的原味生乳捲，重金選用法國進口愛樂薇發酵奶油搭配台灣農場土雞蛋製成蛋糕體，包覆日本北海道十勝四葉生乳內餡，淡淡蜂蜜與頂級奶香在口中化開，強調不添加安定劑、乳化劑與人工香料，每一口都是健康與美味。
●傑里麵包
2014年開幕至今，已是竹科生活圈指標店舖的傑里麵包，由雙胞胎兄弟共同創立，分別專司麵包與蛋糕。除了遠近馳名的海鹽餐包，店裡的生乳捲也是每日限定的熱門商品，絕不添加防腐劑及人工化學添加物，為重現道地北海道生乳風味，採用北海道十勝鮮奶油乾酪與奶霜，保留最香醇的生乳原味，綿密細緻、入口即化，還有抹茶、巧克力及季節限定的芒果、草莓生乳捲等口味可選擇。
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