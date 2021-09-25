復刻無罪 彩色有理！MIDO海洋之星減壓潛水表 重版再來
雖然時間始終向前奔跑，但時尚的趨勢則不時回頭向過往取經。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）去年曾發表一款Ocean Star Decompression Timer 1961海洋之星減壓復刻潛水表，以特殊設計叫好也叫座；品牌今年再度推出這款復刻表款，保留面盤上獨特的減壓式數據，並透過多樣化的配件，帶來更多的風格造型可能。
當代的潛水表多強調防水深度、排氦氣閥，甚至封閉式後底蓋，以抵抗水壓、增強防水性能。但其實當人從水下回到水平面時，由於身體內氣體密度的不同，需要適當減壓，才能保證從水下回返海平面的人體（或物體）安全。Decompression Timer 1961腕表像是在面盤上準備了一幅數據參考圖、也像是小時候考試的「小抄」，透過不同顏色、數字、內外圈的指示，提醒配戴者浮上水面時安全的時間與對應數字，除了實用之外，宛如彩虹般的視覺，仿若帶人重新回到60年前的1961年代。
但復刻並非純然的復古，新款腕表使用Caliber 80自動上鍊機芯，可帶來80小時的動力儲存。雖然是潛水表，但表款提供三款可提換表帶：精鋼米蘭鍊帶、土耳其藍色的織物風格皮表帶，以及刷色仿舊的Patina皮表帶，讓人在洗鍊、織物、懷舊等不同風格中自由切換。表款全球限量1,961只，並將在2021年11月正式上市，訂價36,900元。表款已從即日起開放預購，更多資訊，則可親洽MIDO直營專櫃。
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