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西班牙空靈酒莊PX雪莉桶單一桶原酒 全球限量221瓶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
空靈酒莊單一麥芽威士忌原酒 PX雪莉桶「虎臉」限量221瓶，客製化前標相當霸氣。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
空靈酒莊單一麥芽威士忌原酒 PX雪莉桶「虎臉」限量221瓶，客製化前標相當霸氣。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣是全球最具指標性的威士忌消費市場之一，也是各家威士忌酒廠的兵家必爭之地，其中未經稀釋、維持原始橡木桶酒精強度的威士忌原酒，獨一無二的風味與個性深受國內品酒人士喜愛。看準威士忌原酒市場，位於台中的英蓋爾精品洋酒特地引進西班牙空靈（AIREM）酒莊以頂級Pedro Ximénez雪莉桶（簡稱PX雪莉桶）熟成的單一桶單一麥芽威士忌原酒，霸氣十足的限量版客製化「虎臉」前標，裝瓶總數僅221瓶，即日起正式限量發售。

雪莉桶威士忌特有的果香氣與尾韻的甜味，以及如琥珀般的沉穩色澤與豐美變化，深受國內許多酒迷喜愛，當中使用取自Solera系統的PX雪莉桶，所熟成的單桶原酒更是相當罕見。空靈酒莊旗下一系列的原酒，均存放在平均桶齡達40年的首批西班牙PX雪莉橡木桶中陳年，堪稱雪莉桶中最頂級的夢幻逸品，加上天然純淨、愛護自然與手工精釀的酒廠精神，讓空靈酒莊造就出令人為之驚豔的單一桶單一麥芽西班牙威士忌原酒。

英蓋爾精品洋酒於本月初獨家引進空靈酒莊旗下4款限量版客製化前標單一麥芽威士忌原酒，其中裝瓶總數最為稀少的「PX雪莉桶#虎臉」於2004年蒸餾、2021年進行裝瓶，限量221瓶，其酒液在PX雪莉桶中經過17年歲月堆疊，造就出自然深邃的焦糖色澤；除了主要的烘烤香氣之外，初聞可感受濃郁黑巧克力與香醇咖啡氣息，隨之而來則是PX雪莉桶明顯的香甜調性，入口後的黑糖奶油氣息與沉穩尾韻，風味層次相當豐富。

創立於2001年的AIREM空靈酒莊，來自西班牙南部的格拉納達（GRANADA），當地位於內華達山脈山麓（Sierra Nevada）。「AIRE」在西班牙文的意思是「空氣」，「M」則是令人敬畏的「高山」，從命名即可感受對於大自然的敬重。酒廠使用源自內華達山脈上的融雪所匯集的泉水，堪稱是西班牙最純淨的水源作為蒸餾用水；原料則以來自以農業聞名，位在西班牙北部卡斯提亞區（CASTLE）的有機皮爾森麥芽（PILSNER MALT）。

以100%純手工打造的銅製蒸餾器釀製的威士忌，擁有潔淨酒質、風味飽滿，酒廠除了具國際有機認證之外，更擁有業界少數的猶太食品認證及無麩質安全保證，製造過程中針對每處細節都相當講究，因此即使在蘇格蘭威士忌當道的消費市場中，仍相當受到世界各地酒迷青睞。

空靈酒莊單一麥芽威士忌原酒 PX雪莉桶「虎臉」，酒精度59.9%。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
空靈酒莊單一麥芽威士忌原酒 PX雪莉桶「虎臉」，酒精度59.9%。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒款呈現自然深邃焦糖色澤。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒款呈現自然深邃焦糖色澤。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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