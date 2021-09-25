開架式染髮劑選擇多，網推這牌多變又顯色！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「開架式染髮劑」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的開架式染髮劑質地網路聲量排行，以及近一年開架式染髮劑六大品牌有哪些。

秋冬即將到來，除了準備新的換季服裝之外，「染髮」也是許多民眾讓自己看起來更亮眼的方式，其中更是有部分民眾選擇在家DIY，但市面上開架式染髮劑百百種，有不同染料質地及不同顏色提供挑選，究竟該如何選擇呢？

「泡泡染」染多恐傷身、傷髮質 民眾遮白首選「染髮霜」

市面上有各式染髮產品，不同的染料質地效果也不同，而常見的染髮質地分成泡沫狀的「泡泡染」、乳液狀的「染髮霜」及粉狀的「染髮粉」。其中因像洗髮一樣操作簡單，方便自己使用的「泡泡染」，獲得最多民眾熱議，有網友就大讚「我自己用過泡泡染，真的很方便」，不過也有民眾提醒「泡泡染不宜常用，因為要讓各種髮質的人染後都有包裝上的效果，所以選用的雙氧水濃度很高」、「泡泡染染了髮質會爛，這樣的染劑很傷身體喔」，表示泡泡染添加的化學物質強度高，不建議常用。

開架式染髮劑質地網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

而染起來髮色較自然，顏色維持較持久的「染髮霜」，也深受許多民眾青睞，尤其是需要遮白髮的民眾更表示「染髮霜顏色真的好看不只彩染，蓋白的效果也好」、「白髮可染過，顏色自然不會僵硬，好用！」，不過染髮霜也因比較難自己控制，還是建議請家人或朋友幫忙一起染喔！

「美吾髮」兩染髮劑皆上榜 「L’OREAL」搭上韓劇熱潮

接著觀察近一年網友對開架式染髮劑的品牌討論，其中，美髮用品大廠「美吾髮」的「卡樂芙」、「植優」分別上榜。「卡樂芙」因其推出許多特別色，加上顯色的優點，而受許多網友討論，有民眾就大讚「我幫我哥染，他都放快4小時，超顯色」、「真的可以很紅，我也是用卡樂芙染野莓紅，結果真的出乎意料紅，但是大家都說好看！」。而「植優」則是主打遮蓋白髮，除了有不少藝人業配推薦外，也因染髮同時可護髮，讓網友表示「上禮拜才剛幫媽媽染髮～這款真的是少數染完以後頭髮還很柔順的染髮霜！」。

開架式染髮劑6大品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

另外，「L’OREAL」的染髮劑也獲得不少網友的好評，除了韓國找來近期因韓劇《無法抗拒的他》大熱的女星韓韶禧擔任代言外，有護髮功能加上良好的遮白效果，使不少網友大讚「最推Loreal的優媚霜，而且最近出好多好好看的顏色」、「我也很喜歡娜比（韓韶禧劇中角色名）的髮色～巴黎萊雅優媚霜這系列真的很美，上色速度很快，染完髮質還是很好！」。

民眾在染髮之前除了選擇適合自己的顏色外，也應慎選產品，才能避免美髮不成，反倒傷害髮質及身體。而在秋冬之際，不管是追求流行或遮蓋白髮，不妨染上新髮色，跟上秋冬染髮趨勢吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》