衣服抗皺神器！選購掛燙機網友考量這兩點關鍵

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「掛燙機」話題近一個年度的網路聲量，帶您了解網路上討論度最高的七大掛燙機品牌，以及網友選購的關鍵考量。

不管是上班族還是學生族，都會遇到需要快速將衣服燙平的時候，但拿出燙衣板和熨斗麻煩又花時間，特別是租屋族，多半沒有多餘的空間可以擺放燙衣板，而同樣具備燙平功能且機身較為輕巧的「掛燙機」，便成為你值得入手的生活神器！無論是輕巧的手持式，還是高效的直立式掛燙機，都能幫你解決衣服皺巴巴的疑難雜症，跟充滿皺褶的衣服和佔位的燙衣板說再見吧！

TWINBIRD掛燙機輕巧有質感吸睛 Laurastar 燙衣兼具殺菌功能受青睞

以前掛燙機通常只會出現在服飾店裡，但是近年的掛燙機越做越輕巧，甚至出現手持式的掛燙機，讓燙衣服的工具選擇越來越多。許多電器品牌在近年陸續推出了「掛燙機」，觀察相關話題，當中以日本品牌「TWINBIRD 雙鳥」獲得最多討論，它輕巧好收納和簡單有質感的特色，深受年輕女性朋友的青睞，然而其缺點同樣來自於它的輕巧，使用過的網友時常分享「很輕很好看，但燙衣服需要花一些時間」、「重量輕所以手還沒酸過，但蒸氣量小要燙好久」；聲量緊追其後的則是瑞士品牌「Laurastar」，旗下的掛燙機IGGI價格不便宜，但卻擁有乾式蒸汽技術，可以隨燙隨穿，不需擔心衣服沾染濕氣或不夠乾爽舒適，而在疫情期間，Laurastar掛燙機的殺菌功能，也受到許多家庭主婦推崇。

7大掛燙機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

而知名家電品牌「飛利浦」以及「伊萊克斯」，也同樣是掛燙機話題中的常客，並在直立式的掛燙機佔有一席之地，第五名的「荷蘭公主」則是以水箱大容量的特性受到租屋朋友們的喜愛，紛紛推薦表示「荷蘭公主好用+1」。

掛燙機該怎麼選？網友最在乎外型和水箱容量

什麼樣的掛燙機才夠吸引人呢？觀察近期網友們的討論重點，總是離不開各品牌掛燙機的「外觀」，無論是「TWINBIRD」的輕巧極簡風，或是讓網友笑稱「外觀可愛、像米奇」的「Laurastar」掛燙機，都各自吸引了不同取向的民眾。

掛燙機的7個選購考量。 Social Lab社群實驗室／製圖

而同樣受到關注的還有「水箱容量」，水箱容量直接影響到「加一次水能夠燙幾件衣服」，就有網友分享使用經驗，表示「水箱真的重要，我光是燙一件剛買的網拍長洋裝就裝了兩次水」，因此「熨燙過程需不需要頻繁的加水」也是許多民眾選購的考量重點。另外，機身大小與手持重量也是常見的討論重點，由於少了燙衣板支撐，因此有不少女性網友特別關心手持式掛燙機是否會太重，或機身過大不好操作。

想要穿著整齊的襯衫體面地出門，又不想為了燙一、兩件衣服拿出厚重占位的燙衣板嗎？那麼掛燙機會是你的好選擇，不妨參考網友的選購考量與熱門品牌來做選擇吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》