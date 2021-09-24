喪屍遊行來了 請小心！六福村鬼怪變裝門票只要399

Let’s Party！六福村年度盛典「萬聖節墓碑鎮」再度回歸，園區內美國大西部包場舉辦鬼派對，今年巫師再度召喚來自地獄熔岩的喪屍與惡靈，歡迎膽大包天的你、熱衷假鬼假怪的你，一起入園狂歡。

墓碑鎮邁入第五周年也祭出變裝優惠，即日起至11月14日，全身以鬼怪主題變裝，包含頭臉部、上身、下身均須有變裝或彩繪元素，現場購票立即享有399元優惠(原價999元)。

一旦踏進墓碑鎮，絕對不能錯過充滿詭譎氛圍的喪屍大遊行，日間遊行─萬惡鬼入侵在巫師強力召喚，下午2點準時在美國大西部惡靈大道開趴(逢周一停演)，當心滿臉血肉模糊的喪屍剎那間以大法師下腰之姿現身眼前。適逢墓碑鎮五周年，園區今年力邀國際光雕藝術團隊打造夜間鬼城，假日晚間7點限定登場的夜間遊行─厄夜永無盡，喪屍們出沒在瀰漫煙霧的惡靈大道、巨型骷髏鬼王現身，加上天幕投影及燈光聲效，鬼魅氣氛十足彷彿身歷其境。

此外，滿足大朋友的恐怖探險之旅，園區也為小朋友量身規劃可愛童趣的萌鬼任務─不給糖就搗蛋，只要換上最萌萬聖裝扮，每逢假日11點及下午3點，就能跟隨鬼王哥哥姐姐們一起沿街進行討糖任務闖關。