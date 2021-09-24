「BioMask蠟筆小新電影版限量聯名口罩」開賣時間曝光

2021年最新電影「蠟筆小新：謎案！天下春日部的怪奇事件」上映，顛覆以往大家對蠟筆小新的既定印象，本次電影以推理懸疑片為主軸，BioMask為了將電影精髓傳遞給喜愛蠟筆小新的粉絲們，共推出學院書包款、爆米花款、炒麵麵包款等三款電影版限量聯名口罩，讓小新迷化身為春日部防衛隊的偵探，提著超級菁英學院書包、帶著炒麵麵包及爆米花等糧食，一起前往戲院找尋事件的真相。

「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」共推出三款特殊盒裝，第一款由學院書包的造型為發想，電影中的小新與春日部防衛隊成員們到超級菁英學院「天下春日部學院」進行為期一周的體驗入學，當中兩款口罩運用了電影中主角們的制服及學院徽章作為創作元素，並以好搭配的白色及藍色作為底色，口罩外盒還附上提把，呈現劇中的書包樣貌。

本次蠟筆小新搬上大銀幕，BioMask為了增添看電影的氛圍，特別設計了一款充滿爆米花與主角元素的造型口罩及外盒，以一顆顆爆米花和小新一行人的大頭照交錯排列，推出橘色及綠條紋兩種底色。第三款口罩外盒由日本人氣國民麵包「炒麵麵包」為設計主軸，電影中的炒麵麵包是小新一行人的精神糧食，口罩以奶茶色為底色，以炒麵麵包的壓紋搭配春日部防衛隊的成員們，還有純白底色搭配小新拿著國民麵包和彩色素描的嫌疑人物。

因應電影謎案的特色，購買「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」就能獲得隨機隱藏版贈品。隱藏版贈品共有三款，包含黑白漫畫版口罩兩枚、全彩偵探款口罩兩枚，電影票兌換券（可至任何蠟筆小新電影上映戲院兌換使用），每盒將會隨機附贈其中一款。