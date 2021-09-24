快訊

美阿拉斯加發生規模6.3地震 震源深度50公里

五倍券紙本券明日開放預約 3管道登記流程一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「BioMask蠟筆小新電影版限量聯名口罩」開賣時間曝光

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－爆米花款，每盒20片、內含兩種花色各10片，售價369元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－爆米花款，每盒20片、內含兩種花色各10片，售價369元。圖／BioMask提供

2021年最新電影「蠟筆小新：謎案！天下春日部的怪奇事件」上映，顛覆以往大家對蠟筆小新的既定印象，本次電影以推理懸疑片為主軸，BioMask為了將電影精髓傳遞給喜愛蠟筆小新的粉絲們，共推出學院書包款、爆米花款、炒麵麵包款等三款電影版限量聯名口罩，讓小新迷化身為春日部防衛隊的偵探，提著超級菁英學院書包、帶著炒麵麵包及爆米花等糧食，一起前往戲院找尋事件的真相。

「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」共推出三款特殊盒裝，第一款由學院書包的造型為發想，電影中的小新與春日部防衛隊成員們到超級菁英學院「天下春日部學院」進行為期一周的體驗入學，當中兩款口罩運用了電影中主角們的制服及學院徽章作為創作元素，並以好搭配的白色及藍色作為底色，口罩外盒還附上提把，呈現劇中的書包樣貌。

本次蠟筆小新搬上大銀幕，BioMask為了增添看電影的氛圍，特別設計了一款充滿爆米花與主角元素的造型口罩及外盒，以一顆顆爆米花和小新一行人的大頭照交錯排列，推出橘色及綠條紋兩種底色。第三款口罩外盒由日本人氣國民麵包「炒麵麵包」為設計主軸，電影中的炒麵麵包是小新一行人的精神糧食，口罩以奶茶色為底色，以炒麵麵包的壓紋搭配春日部防衛隊的成員們，還有純白底色搭配小新拿著國民麵包和彩色素描的嫌疑人物。

因應電影謎案的特色，購買「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」就能獲得隨機隱藏版贈品。隱藏版贈品共有三款，包含黑白漫畫版口罩兩枚、全彩偵探款口罩兩枚，電影票兌換券（可至任何蠟筆小新電影上映戲院兌換使用），每盒將會隨機附贈其中一款。

「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」每盒20片、內含兩種花色各10片，售價369元，三款組合收藏價999元，首波開賣時間為9月29日中午12點起於PChome 24小時購物、momo購物網同步販售，限量售完為止。

「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－炒麵麵包款，每盒20片、內含兩種花色各10片，售價369元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－炒麵麵包款，每盒20片、內含兩種花色各10片，售價369元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－爆米花款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－爆米花款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－炒麵麵包款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－炒麵麵包款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－爆米花款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－爆米花款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－學院書包款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－學院書包款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－學院書包款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－學院書包款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－炒麵麵包款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－炒麵麵包款。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－學院書包款，每盒20片、內含兩種花色各10片，售價369元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新2021電影版限量聯名醫療口罩」－學院書包款，每盒20片、內含兩種花色各10片，售價369元。圖／BioMask提供

電影 口罩 麵包

延伸閱讀

甄子丹難忘導演陳木勝愛電影 盼遺作「怒火」傳遞精神

桃園希望種籽行善協會關懷學童防疫送暖 愛心不間斷

吳介甫的熱賣麵包課／下課肚子餓的良伴：甜蜜的菠蘿奶酥麵包

天價口罩1盒50片賣8萬？ 遭檢舉他喊冤：不慎誤植多2個0

相關新聞

喪屍遊行來了 請小心！六福村鬼怪變裝門票只要399

Let’s Party！六福村年度盛典「萬聖節墓碑鎮」再度回歸，園區內美國大西部包場舉辦鬼派對，今年巫師再度召喚來自地獄...

「BioMask蠟筆小新電影版限量聯名口罩」開賣時間曝光

2021年最新電影「蠟筆小新：謎案！天下春日部的怪奇事件」上映，顛覆以往大家對蠟筆小新的既定印象，本次電影以推理懸疑片為...

訂製最想念的城市！凱歌香檳打造遠百信義A13快閃店

凱歌香檳（Veuve Clicquot）創立至今已有249年歷史，以女性特有的細膩與大膽前瞻的創新，向來為生活態度及藝術...

OKmart、胡同燒肉聯名！三角飯糰、美味丼飯輕鬆開吃

疫情微解封，上班族結束居家辦公，帶動超商微波鮮食的買氣，OKmart鎖定「鮮食力」的向上趨勢，與「胡同燒肉」攜手推出三角...

30間知名餐廳、82道異國美食！「邦交國美食市集」開跑

為加深國人認識友邦特色食材，外交部委託外貿協會舉辦「邦交國嘉年華」，其中的邦交國「美食市集」，首度以線上結合實體方式推廣...

全知全能！OMEGA超霸Chronoscope腕表 時光自由任穿梭

如何感知時間？時間無形、無色、無相，但時間真實存在，影響著萬事萬物。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）推出新款超霸ch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。