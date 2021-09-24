訂製最想念的城市！凱歌香檳打造遠百信義A13快閃店
凱歌香檳（Veuve Clicquot）創立至今已有249年歷史，以女性特有的細膩與大膽前瞻的創新，向來為生活態度及藝術的表彰，為品牌樹立了獨特的個性風範。今年凱歌香檳於9月24日至10月17日，首次在遠百信義A13一樓，打造全台首間實體快閃店，並首賣風靡全球的凱歌香檳「城市客製化限量禮盒」，以城市旅遊為概念，為美好記憶留念。
凱歌香檳城市客製化限量禮盒，以傳統箭頭形狀路標為設計，以城市旅行為概念，為旅人指引嚮往之地。凱歌香檳全球快閃店從倫敦潮流精品商場Selfridge、巴黎貴婦百貨La Samaritaine一路旅遊快閃，眾所期盼於2021年來到台灣，以經典的「凱歌黃」在遠百信義A13打造的凱歌香檳快閃店，提供獨家客製化印字服務體驗，在受制於疫情而無法恣意旅遊的此刻，凱歌香檳透過將充滿意義與紀念的城市名，印製在箭頭禮盒，與消費者一起重溫曾經走過的街道、造訪過的城市，期盼再次踏上旅程創造美好回憶。
在遠百信義A13凱歌香檳快閃店，除了可以享有客製化城市禮盒專屬印製體驗外，凡購買1瓶凱歌皇牌香檳，即可獲得凱歌球型香檳杯一只；購買2瓶凱歌皇牌香檳，更可獲得二只凱歌球型香檳杯及一個摺疊紙冰桶。
除此之外，全省葡萄酒專賣店也同步販售印有「臺灣」字樣的箭頭禮盒，紀念臺灣所有最珍貴又美好事物與景點。現場除了主打商品「凱歌香檳城市客製化限量禮盒」，另也販售經典「凱歌皇牌香檳」、「凱歌微甜香檳」以及「復古・時尚！錄音帶禮盒」，凱歌迷千萬不能錯過。
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