輕鬆泡咖啡首選濾掛式，這品牌你喝過了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤年初至今「濾掛式咖啡」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大濾掛式咖啡品牌，以及有哪八大濾掛式咖啡的特殊風味受到網友熱議。

對於許多人來說，每天喝一杯咖啡已經是一種習慣，只要沒喝咖啡就容易頭昏腦脹，而咖啡的品項眾多，其中因濾掛式咖啡方便、易沖泡，且能充份展現咖啡原味的特性，受到許多民眾的愛戴。

老字號品牌聲量居前列、新興品牌用包裝與名稱吸睛

為了現代人隨時來上一杯彷彿現沖的咖啡，不少咖啡品牌除了原有的罐裝，也推出了「濾掛式」包裝，來滿足民眾需求。在網友熱議的濾掛式咖啡中，「UCC」、「西雅圖極品咖啡」、「雀巢咖啡」、「伯朗咖啡」等老字號品牌也榜上有名。

網友熱議6大濾掛式咖啡品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「UCC」因口味較淡且不酸澀，而深得咖啡初心者的喜歡，有網友就大讚「蠻推薦的，味道算很平衡，不會過苦或過酸，適合普羅大眾的口味」、「UCC是單純的美好味道」。「西雅圖極品咖啡」則是炭火味較重，比較苦澀，喝起來口感多層，有民眾就表示「我習慣喝西雅圖會回甘！」。

另方面，榜上有名的還有「湛盧咖啡」及「黑沃咖啡」等新興品牌，兩家皆是在近20年創立的在地品牌，「湛盧咖啡」主打精品咖啡，走質感路線，不少網友表示該品牌咖啡的特殊產品名讓人印象深刻，如有網友表示「我家固定買湛盧的，個人喜歡『酒神之舞』」、「湛盧『古典藍調』喝起來沒有中烘焙的苦澀感，入喉很香」。而「黑沃咖啡」也在包裝上下了不少功夫，除了每年與大甲鎮瀾宮聯名推出「大甲媽祖咖啡掛耳聯名禮盒」，近期更是推出「防疫金句包裝咖啡」，上面印有「沒事待在家」、「外出要戴口罩」等金句，以響應防疫政策，並且只送不賣，引起不少網友討論。

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掛式特殊風味盡出 「巧克力」濃郁苦甜 愛酸味首選「水果香氣」

由於咖啡豆會受到產地的氣候、土壤及海拔高低影響，而栽種出不同風味的咖啡豆香，其中常見的產地如巴西、瓜地馬拉、宏都拉斯等。來自中南美洲的豆子，在經過烘焙後，伴隨著「巧克力」、「堅果」等香氣，讓濾掛式咖啡飄散一股特殊的濃郁苦甜香氣，獲得不少網友熱議，不少網友表示若想要喝苦一點、偏深烘焙的咖啡，建議可選擇巧克力描述的風味做挑選。

濾掛式咖啡8大特殊風味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，因咖啡豆也屬於水果的一種，因此多數的咖啡豆會帶有些許的水果味，如網友提到衣索比亞出產的咖啡豆，大多有「檸檬」與「柑橘」等香氣繚繞，雖偏酸苦，但其口感滑順、風味層次豐富；而來自肯亞的咖啡豆則被網友認為帶有較明顯的果酸，再伴隨著「草莓」、「藍莓」等莓果香氣，可讓咖啡風味更醇厚。

咖啡是許多人生活中不可或缺的存在，而最方便的濾掛式咖啡，只需要熱水和一個合適的杯子，就可以隨時隨地享受達人等級的咖啡，在忙碌的工作之餘，不妨為自己泡一杯濾掛式咖啡吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》