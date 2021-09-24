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OKmart、胡同燒肉聯名！三角飯糰、美味丼飯輕鬆開吃
疫情微解封，上班族結束居家辦公，帶動超商微波鮮食的買氣，OKmart鎖定「鮮食力」的向上趨勢，與「胡同燒肉」攜手推出三角飯糰與兩款美味丼飯，透過聯名不敗法則，再創一波鮮食熱銷潮。
根據OKmart觀察，三角飯糰的主力購買對象以上班族和學生族群為大宗，約占7成之多，因此特別挑選在主力客群中知名品牌「胡同燒肉」作為合作對象。由於「胡同燒肉」的品牌印象多為晚餐到宵夜的重點美食，也希望能將過去三角飯糰以早、午餐的主戰場向後延伸，拓展晚餐、宵夜的次級戰場。
OKmart、「胡同燒肉」攜手打造的「燒肉三角飯糰」，以胡同特製燒烤醬入味，將胡同招牌燒肉包進三角飯糰裡，以重口味燒肉替白飯添加驚奇與美味，售價35元。
台灣消費者對異國料理的接受度高，日式料理更是不敗，其中好吃又方便的丼飯大受歡迎，OKmart每季推出的鮮食新品，以消費者偏好量身打造，更朝向更精緻化和差異化方向進行，此次與「胡同燒肉」聯手，便以丼飯為主打，不只鎖定「夜食朝吃」的新興模式，更把戰場延伸到午晚餐時段。
OKmart推出的「胡同－豚肉丼」嚴選油脂豐富的豬梅花肉，搭配「胡同燒肉」的獨家秘醬烹調，濃郁肉汁富含誘人鹹香滋味；「胡同－燒牛肉丼」將鮮嫩不柴的牛肉片鋪滿整份丼飯，帶點黏稠感的濃郁燒肉醬，配菜還有煎蛋和脆口青菜，營養均衡且平衡解膩。兩款售價皆為89元。
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