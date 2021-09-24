OKmart、胡同燒肉聯名！三角飯糰、美味丼飯輕鬆開吃

疫情微解封，上班族結束居家辦公，帶動超商微波鮮食的買氣，OKmart鎖定「鮮食力」的向上趨勢，與「胡同燒肉」攜手推出三角飯糰與兩款美味丼飯，透過聯名不敗法則，再創一波鮮食熱銷潮。

根據OKmart觀察，三角飯糰的主力購買對象以上班族和學生族群為大宗，約占7成之多，因此特別挑選在主力客群中知名品牌「胡同燒肉」作為合作對象。由於「胡同燒肉」的品牌印象多為晚餐到宵夜的重點美食，也希望能將過去三角飯糰以早、午餐的主戰場向後延伸，拓展晚餐、宵夜的次級戰場。

OKmart、「胡同燒肉」攜手打造的「燒肉三角飯糰」，以胡同特製燒烤醬入味，將胡同招牌燒肉包進三角飯糰裡，以重口味燒肉替白飯添加驚奇與美味，售價35元。

台灣消費者對異國料理的接受度高，日式料理更是不敗，其中好吃又方便的丼飯大受歡迎，OKmart每季推出的鮮食新品，以消費者偏好量身打造，更朝向更精緻化和差異化方向進行，此次與「胡同燒肉」聯手，便以丼飯為主打，不只鎖定「夜食朝吃」的新興模式，更把戰場延伸到午晚餐時段。