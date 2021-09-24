30間知名餐廳、82道異國美食！「邦交國美食市集」開跑

為加深國人認識友邦特色食材，外交部委託外貿協會舉辦「邦交國嘉年華」，其中的邦交國「美食市集」，首度以線上結合實體方式推廣，30間餐廳共推出達82道料理，包括70道以友邦食材入菜的創意料理，以及12道演繹邦交國日常國民風味菜色。即日起至10/22限定推出。相關內容可查官網：www.twdiplomaticallies.com。

「邦交國嘉年華美食市集」合作餐廳運用貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖露西亞等友邦食材創意入菜，舉凡肉品、海鮮、醬料、飲品、酒水一應俱全，內容豐富。此外，為讓國人有機會嘗遍所有邦交國特色好味，也針對加勒比海地區(海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森)及亞太地區(馬紹爾、諾魯、帛琉、吐瓦魯)，委請5家餐廳經典呈現，在台灣就可以品嘗。

30家餐廳端出菜色、飲品各不同，其中，「小倉屋」以宏都拉斯白蝦及龍蝦推出「海老沙拉」及「龍蝦具足煮」，以及「鰻魚海老時旬便當」。「麻膳堂」採用瓜地馬拉夏威夷豆及史瓦帝尼辣椒醬分別推出「夏威夷豆蔬蛋炒飯」及「煙燻墨西哥肉絲炒飯」，將餐廳人氣必點夯品炒飯系列重新詮釋。

台灣少有結合南洋、中式、泰式等料理風格的無⾁餐廳「兆康宴南洋蔬食料理」，則是運用瓜地馬拉酪梨及夏威夷豆、史瓦帝尼蜂蜜設計「百匯沙拉」，另將大眾所知的地瓜拔絲重新設計推出「蜂蕉拔絲」。

座落於迪化街商圈清真認證餐廳的「清真肆集」也推出三道菜式，特別的是每道菜均附贈適合的飲品或主食，如以巴拉圭牛肉為主的「仁當牛肉」附贈「冰鎮蜂蜜檸檬茶」、運用尼加拉瓜白蝦推出的「叻沙鮮蝦寬粉」附贈「冰鎮泰式奶茶」、「娘惹亞參煮蝦」附贈「薑黃飯」。