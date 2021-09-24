一秒穿越慕尼黑！吉比鮮釀餐廳德國啤酒節 季節套餐9折

吉比鮮釀餐廳德國啤酒節活動於9月27日至11月21日展開，推出8道季節限定特色餐點，讓消費者在台灣也能吃得到德國啤酒節經典菜色，季節套餐享9折優惠；同時推出此慶典最具代表性的啤酒「慕尼黑拉格」，讓大家用大口吃肉、大口喝酒的德國啤酒節精神，共同體驗歡慶氛圍。

慕尼黑德國啤酒節的源起，是為了慶祝貴族聯姻而誕生的世界指標性活動，但因疫情而連續停辦，導致今年也無法體驗到此盛大慶典。吉比鮮釀餐廳特別研發將鮮釀啤酒融入在季節菜色中，這次德國啤酒節新菜中最經典的，莫過於每日限量的「巴登巴登豬腳」。在德國對於豬腳的烹烤方式因地區性而有所不同，而有「南烤北煮」一說，而吉比鮮釀餐廳的豬腳，則是加入啤酒酵母，經歷1.5小時細火慢燉，再以高溫油炸使外皮酥脆可口，搭配特製啤酒芥末醬和培根炒酸菜及爐烤鮮蔬，肉質有彈性不膩口。

每日新鮮備製的「波特牛肉丸」，採手工捏製後烘烤，搭配使用「史瓦茲黑啤酒」入菜的濃郁波特奶油醬，肉汁滿溢，口口滿意。「慕尼黑煨燉牛小排」使用18盎司帶骨牛小排，先以「慕尼黑拉格」鮮釀啤酒和蔬菜，慢火煨燉2.5小時，再以油炸方式增加香氣減少油膩，搭配蘑菇啤酒醬、蒜味馬鈴薯和清爽櫛瓜蔬菜麵，吃得出料理功夫與細節。

此外，還有更多的季節菜色值得品嚐，想要一次吃到多種組合，可選擇優惠價1,699元（原價1,900元）或2,088元（原價2,320元）兩種套餐，內含開胃菜、主菜和主廚精選各一道，適合2至3人共同分享。

季節限定釀製的「慕尼黑拉格」，列為德國慕尼黑啤酒節中最具代表性的啤酒之一，常在大型假日或節慶時飲用。未經過濾的深琥珀色酒體，富含烘焙的大麥香及傳統拉格酵母帶來濃郁的啤酒香，酒精濃度5.7%、苦度27，搭配季節菜色享用，使口中味覺相互呼應，得到最好的平衡。另外餐廳內供應五大風味多元的鮮釀啤酒，選擇最適合自己的酒款，與朋友敲杯享受這歡慶的氛圍。