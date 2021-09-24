全知全能！OMEGA超霸Chronoscope腕表 時光自由任穿梭

如何感知時間？時間無形、無色、無相，但時間真實存在，影響著萬事萬物。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）推出新款超霸chronoscope計時碼表，除了從1920年代的骨董設計得到啟發，更使用新一代9908同軸擒縱大師天文台機芯，表款並同時具備測速計、測距儀與脈搏計三種不同量測時間的刻度（機制），讓人自由掌握、穿梭時光維度。

OMEGA原就是計時碼表功能的佼佼者，例如超霸系列的登月計時碼表便是一代經典，無人能出其右。新款超霸chronoscope計時碼表的chronoscope則由兩個字詞「時間（chronos）」與「觀察（scope）」集合而成，其測速計可根據物體的移動距離推測出移動速度，也由於刻度是測量兩個特定地點間的平均移動時間，因此無論以英里或公里為單位皆不影響量測結果；測距儀則以聲音為依據，可準確顯示出配戴者與可見、可聽之事物（如雷、雨、雲）間的距離。

脈搏計更是古代醫生常用的功能，以每分鐘30次的脈搏刻度，測量自己或他人的心跳；也由於三種計時機制並存於一物，也象徵超霸chronoscope計時碼表化身時間的觀察大師，從細微處洞見真實。

外型設計上，來自1920年代骨董款式的柳葉形指針、面盤與計時積分盤的蝸形刻紋，原汁原味傳承至今，但9908同軸擒縱大師天文台手上鍊機芯卻是OMEGA時代力與科技力的結晶，在精準、性能、抗磁性，都通過METAS認證；同時機芯更以機芯動力來源的擺輪結構為原點進行日內瓦波紋修飾，偏心式美學、帶來賞心悅目的和諧感受。

全系列並具備6款43毫米的精鋼款式與1款OMEGA獨家的青銅金款式。精鋼款中共有2枚採用銀色錶盤與黑色計盤、並具有經典的「熊貓」表盤，而青銅金款式更以拋光棕色陶瓷表圈搭配琺瑯測速計刻度，價格則自27萬3,000元至46萬元不等。 歐米茄超霸chronoscope計時碼表宛如化身時間的觀察大師，從細微處洞見真實。