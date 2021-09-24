全家便利商店提升咖啡濃度 不必再講「3顆豆」暗號

習慣到全家便利商店買現煮咖啡的人，是否聽說過「3顆豆」的暗號？網傳如果想要喝口味較濃郁的咖啡，只要跟店員說「3顆豆」就會懂，但也並非所有門市都願意提供這項服務。其實「3顆豆」並非真的是使用3顆咖啡豆，而是因為一般全家便利商店門市的咖啡機上顯示的咖啡因濃度都是「2顆豆」的燈號，因此重口味的消費者才會用「3顆豆」做暗號。

不過現在到全家便利商店買咖啡不必再指定幾顆豆。全家便利商店表示，因觀察到近來有愈來愈多消費者在購買咖啡時喜愛「3顆豆」風味，為了滿足消費者需求，自即日起至11月中旬將逐步調整店舖咖啡機台設定，將咖啡濃郁度提升，全面升級為「3顆豆」。