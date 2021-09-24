6美妝品牌獻愛！推特惠組捐部分所得助癌症希望基金會
在疫情肆虐的當下，許多公益團體也更需要大家的關注，愛茉莉太平洋台灣集結旗下6個美妝品牌，包括雪花秀、蘭芝LANEIGE、ETUDE、Innisfree、呂、魅尚萱，在「momo愛茉莉聯合品牌週」中，推出「Makeup your life」公益聯名款特別組合，只要購買公益特別組合，將會捐出所得10%給財團法人癌症希望基金會，希望幫助更多女性癌症患者。
愛茉莉太平洋台灣關注台灣女性癌症患者，今年推出癌友講座活動及集團義工活動，包括製作出專屬癌症病患使用的髮帽等，另也有實際的活動，聚集6大品牌，即日起～9月29日的momo愛茉莉聯合品牌週活動中，推出公益聯名款特別組合，都是最值得入手的組合。
雪花秀推潤燥養膚精華組，打61折特價3,880元；蘭芝則是當紅的Neo型塑光感/霧感氣墊組，一次入手兩組氣墊打58折，特價1,400元；Innisfree有紅綠雙茶明星精華組，特價1,999元；呂Ryo是蔘蘊菁萃頭皮賦活洗髮精三入組，特價899元；魅尚萱完美修護護髮精油70ml 四件組特價720元；ETUDE沁透薄荷巧克力眼唇彩組特價1,140元。
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