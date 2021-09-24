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6美妝品牌獻愛！推特惠組捐部分所得助癌症希望基金會

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雪花秀潤燥養膚精華組，價值6,325元、特價3,880元。圖／愛茉莉太平洋提供
雪花秀潤燥養膚精華組，價值6,325元、特價3,880元。圖／愛茉莉太平洋提供

在疫情肆虐的當下，許多公益團體也更需要大家的關注，愛茉莉太平洋台灣集結旗下6個美妝品牌，包括雪花秀、蘭芝LANEIGE、ETUDE、Innisfree、呂、魅尚萱，在「momo愛茉莉聯合品牌週」中，推出「Makeup your life」公益聯名款特別組合，只要購買公益特別組合，將會捐出所得10%給財團法人癌症希望基金會，希望幫助更多女性癌症患者

愛茉莉太平洋台灣關注台灣女性癌症患者，今年推出癌友講座活動及集團義工活動，包括製作出專屬癌症病患使用的髮帽等，另也有實際的活動，聚集6大品牌，即日起～9月29日的momo愛茉莉聯合品牌週活動中，推出公益聯名款特別組合，都是最值得入手的組合。

雪花秀推潤燥養膚精華組，打61折特價3,880元；蘭芝則是當紅的Neo型塑光感/霧感氣墊組，一次入手兩組氣墊打58折，特價1,400元；Innisfree有紅綠雙茶明星精華組，特價1,999元；呂Ryo是蔘蘊菁萃頭皮賦活洗髮精三入組，特價899元；魅尚萱完美修護護髮精油70ml 四件組特價720元；ETUDE沁透薄荷巧克力眼唇彩組特價1,140元。

ETUDE沁透薄荷巧克力眼唇彩組，價值1,340元、特價1,140元。圖／愛茉莉太平洋提供
ETUDE沁透薄荷巧克力眼唇彩組，價值1,340元、特價1,140元。圖／愛茉莉太平洋提供
魅尚萱完美修護 護髮精油70ml 四件組，價值1,679元、特價720元。圖／愛茉莉太平洋提供
魅尚萱完美修護 護髮精油70ml 四件組，價值1,679元、特價720元。圖／愛茉莉太平洋提供
蘭芝Neo型塑光感/霧感氣墊組，價值2,431元、特價1,400元。圖／愛茉莉太平洋提供
蘭芝Neo型塑光感/霧感氣墊組，價值2,431元、特價1,400元。圖／愛茉莉太平洋提供
呂蔘蘊菁萃頭皮賦活洗髮精三入組，價值2,148元、特價899元。圖／愛茉莉太平洋提供
呂蔘蘊菁萃頭皮賦活洗髮精三入組，價值2,148元、特價899元。圖／愛茉莉太平洋提供
Innisfree紅綠雙茶明星精華組 ，價值3,274元、特價1,999元。圖／愛茉莉太平洋提供
Innisfree紅綠雙茶明星精華組 ，價值3,274元、特價1,999元。圖／愛茉莉太平洋提供

癌症 品牌 患者

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