6美妝品牌獻愛！推特惠組捐部分所得助癌症希望基金會

在疫情肆虐的當下，許多公益團體也更需要大家的關注，愛茉莉太平洋台灣集結旗下6個美妝品牌，包括雪花秀、蘭芝LANEIGE、ETUDE、Innisfree、呂、魅尚萱，在「momo愛茉莉聯合品牌週」中，推出「Makeup your life」公益聯名款特別組合，只要購買公益特別組合，將會捐出所得10%給財團法人癌症希望基金會，希望幫助更多女性癌症患者。

愛茉莉太平洋台灣關注台灣女性癌症患者，今年推出癌友講座活動及集團義工活動，包括製作出專屬癌症病患使用的髮帽等，另也有實際的活動，聚集6大品牌，即日起～9月29日的momo愛茉莉聯合品牌週活動中，推出公益聯名款特別組合，都是最值得入手的組合。