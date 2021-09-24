快訊

無照惡保母虐童個個受傷 令人髮指！最嚴重剪開生殖器

高雄林園偵查佐酒駕自撞安全島 腦幹出血昏迷指數3

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時間管理、聲音小秘書、而且還很閃！機械表的魅力總和

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
VULCAIN 50s President's Collection Tradition小秒針腕表，21萬9,800元。圖 / VULCAIN提供
VULCAIN 50s President's Collection Tradition小秒針腕表，21萬9,800元。圖 / VULCAIN提供

雖然智慧手機早已結合時間、通訊、生活應用，宛如隨「手」的微電腦，但戴上手的機械表至今還未被手機取代。到底機械表做對了什麼事？柏萊士（Bell & Ross）、康斯登（Frederique Constant）與VULCAIN分別以多款腕表讓人發現：機械表可以成為時間管理大師、是日常生活的小秘書，更是手上的奢華珠寶，展現機械表發明至今200年來的魅力之大成。

在手機還未內建鬧鈴的年代，人們以鬧鐘成為枕邊良伴。VULCAIN的50s President's Collection則透過手上鍊機芯V-40，讓無需充電的手表也能具備鬧鈴的提醒功能，尤其煙燻奶油色的面盤搭配棕色鱷魚皮表帶散發溫潤的色調，加上42毫米的精鋼表殼，成為日常生活的聲音小秘書，提醒重要事件的來到。具備「世界時區」功能的康斯登HighLife World Timer腕表則讓人變身「時間管理大師」：刻有全世界24個城市的圓盤代表了24個完整時區，同時內盤在明亮區域刻有12小時為目前為白晝的城市，而目前夜間的城市則位於藍色區塊，一目瞭然。

Bell & Ross的BR 05 Diamond則為手表的表圈、表帶鑲嵌以閃耀鑽石，這讓精準精密的時計搖身一變，成為手腕上的珠寶。BR 05原本揉合方圓的曼妙線條已經令人驚艷，新款BR 05 Diamond除了可選擇黑色橡膠表帶或精鋼鍊帶，鍊帶款再鑲嵌218顆鑽石重約2.84克拉，精準精密、而且閃耀容易穿搭造型，這就是機械表的全部魅力。

VULCAIN的手上鍊機械響鈴V-40自製機芯，共由162個零件組成，並具備雙發條盒，鬧鈴時間可持續約20秒。圖 / VULCAIN提供
VULCAIN的手上鍊機械響鈴V-40自製機芯，共由162個零件組成，並具備雙發條盒，鬧鈴時間可持續約20秒。圖 / VULCAIN提供
Bell & Ross BR 05 Dimaond腕表，65萬7,000元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 05 Dimaond腕表，65萬7,000元。圖 / Bell & Ross提供
Frederique Constant，HighLife世界時區腕表，13萬3,000元。圖 / 康斯登提供
Frederique Constant，HighLife世界時區腕表，13萬3,000元。圖 / 康斯登提供
BR 05原本揉合方圓的曼妙線條已經令人驚艷，結合鑽石鑲嵌後更跨越性別的界線，讓手上隨時閃耀、自帶奢華氣場。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）
BR 05原本揉合方圓的曼妙線條已經令人驚艷，結合鑽石鑲嵌後更跨越性別的界線，讓手上隨時閃耀、自帶奢華氣場。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）

鑽石 珠寶

延伸閱讀

Hearts On Fire璀璨秋光巡展 全新鑽石蝴蝶翩翩輕駐

聯名山岳冒險家 江詩丹頓推Overseas限量Everest腕表

全民科學家？GUCCI 25H腕表推全新廣告形象潮流上線！

HUBLOT將月相變潮了！繽紛4色彩寶酒桶型腕表迎中秋

相關新聞

時間管理、聲音小秘書、而且還很閃！機械表的魅力總和

雖然智慧手機早已結合時間、通訊、生活應用，宛如隨「手」的微電腦，但戴上手的機械表至今還未被手機取代。到底機械表做對了什麼...

數位劇場強檔上映 用藝術講述台北故事

LINE TV數位劇場成立至今滿一周年，不斷拓展台灣藝文節目數位化發展，本月份加入的強檔戲劇，是由臺北表演藝術中心的「兒童藝術節」及「臺北藝術節」系列節目，更規劃優惠活動廣邀觀眾加入數位劇場。

國三高原交流道60秒直達小人國 本週末快閃限定399元

喜愛迷你模型的粉絲們有福了！除了期待由聯合數位文創主辦的「山田卓司Ｘ鄭鴻展 微縮人生特展」 (高雄場) ，將於明年（2022年）1月13日於國立科學工藝博物館開展外，還可以在開展前，前往「小人國主題樂園」看縮小模型環遊世界。

500案內所／為生活增添美味！好丘、美威鮭魚周末快閃

由《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，每周陸續推出各類型藝文講座、體驗工作坊等節目，更精選多個優質美食品牌進...

亞太電信iPhone 13限量首賣會　頭香排隊9天8夜超狂

iPhone 13系列今天（9月24日）正式開賣，亞太電信於Gt智慧生活台北三創門市舉辦「全民舞吉 搶新iPhone」限...

攜手哈佛團隊！KIEHL’S首度打造醫美級保養的A醇精華

關於抗老，是許多保養品都投注不少心力研究的領域，KIEHL’S契爾氏宣布打造醫學美容等級，首度針對抗老推出「A醇全能新生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。