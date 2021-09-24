時間管理、聲音小秘書、而且還很閃！機械表的魅力總和

雖然智慧手機早已結合時間、通訊、生活應用，宛如隨「手」的微電腦，但戴上手的機械表至今還未被手機取代。到底機械表做對了什麼事？柏萊士（Bell & Ross）、康斯登（Frederique Constant）與VULCAIN分別以多款腕表讓人發現：機械表可以成為時間管理大師、是日常生活的小秘書，更是手上的奢華珠寶，展現機械表發明至今200年來的魅力之大成。

在手機還未內建鬧鈴的年代，人們以鬧鐘成為枕邊良伴。VULCAIN的50s President's Collection則透過手上鍊機芯V-40，讓無需充電的手表也能具備鬧鈴的提醒功能，尤其煙燻奶油色的面盤搭配棕色鱷魚皮表帶散發溫潤的色調，加上42毫米的精鋼表殼，成為日常生活的聲音小秘書，提醒重要事件的來到。具備「世界時區」功能的康斯登HighLife World Timer腕表則讓人變身「時間管理大師」：刻有全世界24個城市的圓盤代表了24個完整時區，同時內盤在明亮區域刻有12小時為目前為白晝的城市，而目前夜間的城市則位於藍色區塊，一目瞭然。