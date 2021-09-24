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500案內所／為生活增添美味！好丘、美威鮭魚周末快閃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
開袋即食的「美威香烤鮭魚排」，乃是美威鮭魚的人氣商品之一。圖／美威鮭魚提供
開袋即食的「美威香烤鮭魚排」，乃是美威鮭魚的人氣商品之一。圖／美威鮭魚提供

由《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，每周陸續推出各類型藝文講座、體驗工作坊等節目，更精選多個優質美食品牌進駐快閃，為民眾帶來舌尖上的驚喜。本周末9月25、26日，包括「美威鮭魚」、「好丘」都將於現場供應自家的明星商品，為逛展民眾帶來悠閒的美味時光。

將於9月25日、26日快閃登場的「美威鮭魚」，乃是全球最大鮭魚供應商「MOWI美威集團」在亞洲首創的鮭魚品牌，透過五星研發團隊，致力提供好吃、健康、多樣化的餐點。其中變化多端的鮭魚料理包，大幅節省民眾備料時間，讓人短時間就能端出美味佳餚。在500案內所現場，美威鮭魚也將會呈現多款系列產品，讓民眾可以盡興購買。

同時段登場的「好丘」，以推廣台灣在地創作為核心，傳遞「好的人事物聚集成丘」的品牌理念，期待各種台灣在地食材與輕食、創作品牌與市集、音樂與藝術展演，環境友善與社會公益能量都能在此聚集。除了每日供應餐飲、商品販售，好丘也不定期舉行展覽、演出、互動。在好丘的商品中，又以「貝果」最具代表性，因此在500案內所現場，好丘將會限量發售200顆隨機口味的貝果，並於9月25日限定販售「美味好夾組」，限量15組。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：即日起～2021年11月14日；每日11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

活動期間將推出200顆隨機口味貝果。圖／好丘提供
活動期間將推出200顆隨機口味貝果。圖／好丘提供
以挪威生食級鮭魚所打造的「極盛鮭魚三重奏」。圖／美威鮭魚提供
以挪威生食級鮭魚所打造的「極盛鮭魚三重奏」。圖／美威鮭魚提供
以貝果為招牌商品的「好丘」，將於9月25、26日快閃500案內所。圖／好丘提供
以貝果為招牌商品的「好丘」，將於9月25、26日快閃500案內所。圖／好丘提供
美威鮭魚、好丘，將於9月25、26日快閃500案內所。圖／品牌提供
美威鮭魚、好丘，將於9月25、26日快閃500案內所。圖／品牌提供

鮭魚 品牌 快閃

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