亞太電信iPhone 13限量首賣會　頭香排隊9天8夜超狂

iPhone 13系列今天（9月24日）正式開賣，亞太電信於Gt智慧生活台北三創門市舉辦「全民舞吉 搶新iPhone」限量首賣活動，搶得頭香的神小姐辛苦徹夜排隊9天8夜，獲得iPhone 13 Pro Max免費爆規升級1TB容量的超狂優惠，同時帶走MagSafe充電器、Anker主動降噪真無線藍牙耳機等配件大禮包，現賺近23,000元，羨煞現場果粉。

奪得頭香的神小姐，自上周四（9月16日）約上午11點即開始排隊，就連中秋連假都在排隊現場度過，亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧宣布神小姐選購的iPhone 13 Pro Max機型，免費爆規直升1TB容量；首次參與iPhone首賣會的神小姐表示，只要用128GB的預算就能獲得1TB容量，便決心要提早卡位搶頭香，從事教會工作的她更希望能透過新手機的攝影功能、大容量與5G網路，拍攝更多影片關懷弱勢族群。

亞太電信在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，全新「5G極速升等」資費，針對月租1,199元以下非吃到飽方案獨家加贈「上網補充包」，48個月合約期內累計最高贈36,000元上網流量折抵金，原方案5G傳輸量用畢後，用戶可依需求選擇計量或計日方式使用加贈的折抵金，數據流量加量不加價。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示，亞太電信8月12日啟動3.5GHz共頻共網服務，iPhone 13系列開賣更具意義，提供全系列5G資費，尤其今年5G涵蓋率較去年更完整，iPhone 13系列的功能提升、和iPhone 12系列的價差不大，加上iPhone 13首波供貨也比去年充足，在電信業者的強力推動之下，相信果粉還是會選擇新機。以亞太電信預約狀況來看，選擇iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max共占7成；有8成果粉會選搭高資費方案。