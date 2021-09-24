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亞太電信iPhone 13限量首賣會　頭香排隊9天8夜超狂

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧（圖右）頒贈頭香果粉神小姐iPhone 13 Pro Max免費爆規升級1TB版本。圖／亞太電信提供
亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧（圖右）頒贈頭香果粉神小姐iPhone 13 Pro Max免費爆規升級1TB版本。圖／亞太電信提供

iPhone 13系列今天（9月24日）正式開賣，亞太電信於Gt智慧生活台北三創門市舉辦「全民舞吉 搶新iPhone」限量首賣活動，搶得頭香的神小姐辛苦徹夜排隊9天8夜，獲得iPhone 13 Pro Max免費爆規升級1TB容量的超狂優惠，同時帶走MagSafe充電器、Anker主動降噪真無線藍牙耳機等配件大禮包，現賺近23,000元，羨煞現場果粉。

奪得頭香的神小姐，自上周四（9月16日）約上午11點即開始排隊，就連中秋連假都在排隊現場度過，亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧宣布神小姐選購的iPhone 13 Pro Max機型，免費爆規直升1TB容量；首次參與iPhone首賣會的神小姐表示，只要用128GB的預算就能獲得1TB容量，便決心要提早卡位搶頭香，從事教會工作的她更希望能透過新手機的攝影功能、大容量與5G網路，拍攝更多影片關懷弱勢族群。

亞太電信在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，全新「5G極速升等」資費，針對月租1,199元以下非吃到飽方案獨家加贈「上網補充包」，48個月合約期內累計最高贈36,000元上網流量折抵金，原方案5G傳輸量用畢後，用戶可依需求選擇計量或計日方式使用加贈的折抵金，數據流量加量不加價。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示，亞太電信8月12日啟動3.5GHz共頻共網服務，iPhone 13系列開賣更具意義，提供全系列5G資費，尤其今年5G涵蓋率較去年更完整，iPhone 13系列的功能提升、和iPhone 12系列的價差不大，加上iPhone 13首波供貨也比去年充足，在電信業者的強力推動之下，相信果粉還是會選擇新機。以亞太電信預約狀況來看，選擇iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max共占7成；有8成果粉會選搭高資費方案。

同時亞太電信也推出「5G極速升等」iPhone 13購機方案，手機專案價最高折1,500元， 申辦iPhone 13 Pro 128GB機型，月付1,399元、綁約36期，可享5G不限速高速上網，網外再送220分鐘通話優惠，原手機專案價15,300元、優惠價13,800元；iPhone 13 Pro 128GB搭配2,699元指定方案、綁約36期，手機專案價0元。購機搭配30期以上全資費，加贈蘋果原廠MagSafe充電器。

亞太電信開賣iPhone 13系列，並推出「5G極速升等」iPhone 13購機方案五重奏優惠。記者陳立儀／攝影
亞太電信開賣iPhone 13系列，並推出「5G極速升等」iPhone 13購機方案五重奏優惠。記者陳立儀／攝影
亞太電信開賣iPhone 13系列，並推出「5G極速升等」iPhone 13購機方案五重奏優惠。記者陳立儀／攝影
亞太電信開賣iPhone 13系列，並推出「5G極速升等」iPhone 13購機方案五重奏優惠。記者陳立儀／攝影
亞太電信今天（9月24日）於Gt智慧生活台北三創門市舉辦「全民舞吉搶新iPhone」限量首賣活動，搶得頭香的神小姐排隊9天8夜，獲得iPhone 13 Pro Max免費爆規升級1TB容量的超狂優惠。記者陳立儀／攝影
亞太電信今天（9月24日）於Gt智慧生活台北三創門市舉辦「全民舞吉搶新iPhone」限量首賣活動，搶得頭香的神小姐排隊9天8夜，獲得iPhone 13 Pro Max免費爆規升級1TB容量的超狂優惠。記者陳立儀／攝影
亞太電信今天（9月24日）於Gt智慧生活台北三創門市舉辦「全民舞吉搶新iPhone」限量首賣活動。圖／亞太電信提供
亞太電信今天（9月24日）於Gt智慧生活台北三創門市舉辦「全民舞吉搶新iPhone」限量首賣活動。圖／亞太電信提供
iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max的新色「天峰藍」是許多果粉鎖定的目標。記者陳立儀／攝影
iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max的新色「天峰藍」是許多果粉鎖定的目標。記者陳立儀／攝影
亞太電信「5G極速升等」iPhone 13全系列購機方案，手機專案價最高折1,500元。圖／亞太電信提供
亞太電信「5G極速升等」iPhone 13全系列購機方案，手機專案價最高折1,500元。圖／亞太電信提供
亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧（圖右）現場交機給瘋排9天8夜的頭香果粉神小姐（圖左）。圖／亞太電信提供
亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧（圖右）現場交機給瘋排9天8夜的頭香果粉神小姐（圖左）。圖／亞太電信提供

128GB 吃到飽

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