攜手哈佛團隊！KIEHL’S首度打造醫美級保養的A醇精華

關於抗老，是許多保養品都投注不少心力研究的領域，KIEHL’S契爾氏宣布打造醫學美容等級，首度針對抗老推出「A醇全能新生抗痕精華」，為此特別與哈佛研究團隊合作，將精純A醇，結合微分子三合一結構科技，讓肌膚找回光采，更強調對於肌膚產生最強屏障。

KIEHL’S契爾氏特別深入研究A醇，因為A醇是目前抗老保養的當紅成分，能夠加速肌膚代謝與提升緊緻度，但是過往A醇可能產生敏感、乾燥的狀況，KIEHL’S契爾氏特別與哈佛研究團隊合作，獨創出微分子三合一結構技術，在全新A醇全能新生抗痕精華中，加入0.1%的高活性精純A醇，並加入神經醯胺與超級胜肽，加強肌膚屏障，提升肌膚對A醇的耐受度。