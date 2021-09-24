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攜手哈佛團隊！KIEHL’S首度打造醫美級保養的A醇精華

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
KIEHL’S契爾氏A醇全能新生抗痕精華／30ml／2,200元。圖／KIEHL’S契爾氏提供
KIEHL’S契爾氏A醇全能新生抗痕精華／30ml／2,200元。圖／KIEHL’S契爾氏提供

關於抗老，是許多保養品都投注不少心力研究的領域，KIEHL’S契爾氏宣布打造醫學美容等級，首度針對抗老推出「A醇全能新生抗痕精華」，為此特別與哈佛研究團隊合作，將精純A醇，結合微分子三合一結構科技，讓肌膚找回光采，更強調對於肌膚產生最強屏障。

KIEHL’S契爾氏特別深入研究A醇，因為A醇是目前抗老保養的當紅成分，能夠加速肌膚代謝與提升緊緻度，但是過往A醇可能產生敏感、乾燥的狀況，KIEHL’S契爾氏特別與哈佛研究團隊合作，獨創出微分子三合一結構技術，在全新A醇全能新生抗痕精華中，加入0.1%的高活性精純A醇，並加入神經醯胺與超級胜肽，加強肌膚屏障，提升肌膚對A醇的耐受度。

即日起在百貨購買A醇全能新生抗痕精華正貨30ml，加贈4ml*2，9月1日至30日在百貨非周年慶期間，購買A醇全能新生抗痕精華正貨30ml，送超進化全能修護超級乳霜 7ml、集高效清爽零油光 UV 水凝露 5ml。

KIEHL’S契爾氏A醇全能新生抗痕精華／30ml／2,200元。圖／KIEHL’S契爾氏提供
KIEHL’S契爾氏A醇全能新生抗痕精華／30ml／2,200元。圖／KIEHL’S契爾氏提供

抗老 哈佛 周年慶

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