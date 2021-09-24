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iPhone 13首賣信義區人潮稀疏 電信：首波到貨充足

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信舉辦iPhone 13首賣活動，資深果粉劉先生排隊15小時拿到頭香。圖／遠傳電信提供
遠傳電信舉辦iPhone 13首賣活動，資深果粉劉先生排隊15小時拿到頭香。圖／遠傳電信提供

每年新iPhone正式開賣當天，電信業者都大陣仗在台北市信義區舉辦首賣會，排隊人龍與頭香都是話題，今年受疫情影響，中華電信、台灣大哥大都採用線上直播的方式，讓往年人潮爆滿的台北市信義區顯得有點冷清；遠傳電信、亞太電信仍有實體排隊活動，台灣之星也在台北市信義區舉辦頭香老客戶交機儀式。據電信業者透露，iPhone 13系列是Apple第二年推出5G機種，而且一次開賣4款，首波到貨量也比去年充足，對開賣之後的買氣深具信心，並可望加速帶動4G用戶轉5G。

中華電信威秀門市仍有少數人排隊，中華電信贈送前20名排隊用戶AirPods Pro，今天（9月24日）上午5點50分即全數額滿，其中頭香排隊13小時。

台灣大哥大線上開賣會請來東奧金牌「舉重女神」郭婞淳與新加入台灣大體育家族的奧運銅牌「拳擊女神」黃筱雯、「體操精靈」丁華恬站台，同時宣布12位富邦集團參加奧運的贊助選手全部送頂規iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 1TB旗艦機款。

遠傳電信提供現場排隊民眾「遠傳蘋安包」，內有實用的口罩、趣味造型鳳梨酥及能量飲，頭香劉先生從事資訊業，為「年年拿新iPhone」的資深果粉，平常就喜歡拍影片上傳分享、觀賞高畫質影片，對5G網速品質很要求，他從昨天（9月23日）下午5點開始排隊，歷經15小時，搭配「遠傳心5G」月付1,399元資費、綁約24個月，申辦iPhone 13 Pro Max 128GB天峰藍。

遠傳電信表示，今年雖然受到疫情影響，但iPhone市占率仍逆勢上揚，去年市占率為34%、今年前8個月提升至37%，今年預購有7成用戶選擇iPhone 13 Pro，搭配高資費的比例超過9成，同時也看好iPhone 13的長尾效應。遠傳電信5G用戶日前已超過100萬，搭配遠傳1,399資費就能0元將iPhone 13帶回家，目前到貨量充足，對買氣也非常有信心，相信能帶動4G用戶升級5G。

台灣之星指出，iPhone 13系列預購較比去年高出近6成，在台灣的售價更是比往年有感下降、加上振興五倍券發放，預估開賣後將持續吸引果粉換新機，並帶動門號申辦量成長20%、挹注整體iPhone業績成長3成。台灣之星也宣布祭出開賣當天限定優惠，今天（9月24日）至台灣之星全台實體門市成功申辦iPhone 13系列任一機款，可享多款精選手機殼套、螢幕保護膜、充電器等手機配件最低33折起優惠；今天成功新申裝、攜碼、續約申辦iPhone 13系列，門號開通或續約滿7天者再加送買東西商城購物抵用券5,000元。

台灣大哥大總經理林之晨贈送體育家族贊助選手iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 1TB頂規旗艦機。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大總經理林之晨贈送體育家族贊助選手iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 1TB頂規旗艦機。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大總經理林之晨宣布iPhone 13系列正式開賣。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大總經理林之晨宣布iPhone 13系列正式開賣。圖／台灣大哥大提供
中華電信舉辦「iPhone 13新機線上首賣會」，董事長謝繼茂至台北信義威秀門市朝聖的果粉連線，答謝首位排隊13小時的果粉支持，並贈送前20名排隊者AirPods Pro，於上午5點50分即全數額滿。圖／中華電信提供
中華電信舉辦「iPhone 13新機線上首賣會」，董事長謝繼茂至台北信義威秀門市朝聖的果粉連線，答謝首位排隊13小時的果粉支持，並贈送前20名排隊者AirPods Pro，於上午5點50分即全數額滿。圖／中華電信提供
中華電信今天（9月24日）舉辦「iPhone 13新機線上首賣會」，中華電信董事長謝繼茂（圖中）、中華電信總經理郭水義（圖左）、中華電信行動通信分公司簡志誠總經理（圖右）宣布iPhone 13系列正式開賣。圖／中華電信提供
中華電信今天（9月24日）舉辦「iPhone 13新機線上首賣會」，中華電信董事長謝繼茂（圖中）、中華電信總經理郭水義（圖左）、中華電信行動通信分公司簡志誠總經理（圖右）宣布iPhone 13系列正式開賣。圖／中華電信提供
遠傳電信總經理井琪（圖右）樂觀看待iPhone 13系列的銷售成績。圖／遠傳電信提供
遠傳電信總經理井琪（圖右）樂觀看待iPhone 13系列的銷售成績。圖／遠傳電信提供
台灣之星於台北市信義區舉辦「iPhone 13全系列開賣交機活動」，台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸（圖左）親臨現場尊榮交機頭香老客戶于先生。圖／台灣之星提供
台灣之星於台北市信義區舉辦「iPhone 13全系列開賣交機活動」，台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸（圖左）親臨現場尊榮交機頭香老客戶于先生。圖／台灣之星提供
台灣大哥大總經理林之晨（圖左）贈送iPhone 13 Pro 1TB頂規旗艦機「天峰藍」給台灣大體育家族成員、東奧金牌「舉重女神」郭婞淳。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大總經理林之晨（圖左）贈送iPhone 13 Pro 1TB頂規旗艦機「天峰藍」給台灣大體育家族成員、東奧金牌「舉重女神」郭婞淳。圖／台灣大哥大提供
遠傳電信iPhone 13首賣活動頭香劉先生排隊15小時，入手iPhone 13 Pro Max 128GB天峰藍。記者陳立儀／攝影
遠傳電信iPhone 13首賣活動頭香劉先生排隊15小時，入手iPhone 13 Pro Max 128GB天峰藍。記者陳立儀／攝影

疫情 iPhone 13

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