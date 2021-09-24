狂野懷舊 動物紋Gianni Chiarini方包 復刻1980

動物皮毛的紋理，總能帶來原始、野性的聯想，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini承襲FW21「新復古美學」概念，除了復刻1980年代兼具內斂與大膽的特質，再以豹紋、乳牛紋等元素結合方包設計，帶來灑落、時髦的義式生活風格。

Gianni Chiarini在亞洲最為暢銷的包款Alifa本季「披」上了豹紋印花的小牛毛，視覺效果搶眼、並兼具滑順觸感。萬元以內的售價，更成為本季高CP值的好入手單品；Africa豹紋肩背包則採用柔韌的全粒面皮革拼接豹紋印花掀蓋，皮穿鍊編織肩帶與皮革流蘇則象徵她的配戴者兼容了都會的時髦，以及隨性灑脫；Three乳牛紋斜背包則帶來俏皮的青春活力，3夾層的設計加上可調長度的肩帶，可肩背也可斜背、造型可能豐富多元。