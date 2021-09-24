泰格豪雅的黑、金勢力來襲！樹立頂級智能表新標準

從2015年大膽投身智能表領域後，泰格豪雅（TAG Heuer）的腳步就不曾停歇，更挺過「傳統鐘表品牌不務正業」的嘲諷。經過了6年，更有他牌同樣跨入製作智能表，說明其遠見與高度，所以今日若提到「瑞士製智能表」，不做他想，泰格豪雅絕對穩坐第一把交椅。

即使如此，泰格豪雅不以為滿，在高度競爭的智能表市場，不進步即是退步，每一年品牌都會優化使用體驗，更切合消費者需求。無論是外觀，搭載的應用程式、韌體，都能看見泰格豪雅的用心，因此連足球巨星C羅納度都被吸引，配戴了品牌智能腕表出席他轉投曼聯的簽約記者會。先前還曾推出SUPER MARIO超級瑪利歐聯名款，同樣都掀起消費者的熱烈討論。於是在佔有一席之地後，泰格豪雅便再端出特別版Connected Bright Black頂級智能腕表，來區隔市場。最大不同就是外觀利用黑、金色為主軸，營造出奢華感，呼應其頂級用料定位。

嶄新的特別版Connected Bright Black頂級智能腕表，使用鈦金屬加上黑色噴砂處理的表殼，塑造出神秘感。並搭配同色系的陶瓷表圈，即使過去有曾有過相似組合，但泰格豪雅在表圈的數字刻度、外圈都飾以5N玫瑰金，來與霧黑質感的表殼形成強烈對比。而同樣的手法，也被用在側邊的按把上，提升整體質感。

隨著這款頂級智能表的問世，泰格豪雅也設計出與之搭配的全新Eclipse（日蝕）數位表面，提供黑色、藍色、紅色、綠色和土耳其藍五種色調，加上金色顯示字體。同時，過去推出的五款表面Helios、Classic、Synopsis、Timekeeping和保時捷也增添金色元素。值得一提的是，金色字體的Eclipse表面，僅限定搭載於特別版Connected Bright Black頂級智能腕表。此外，泰格豪雅還呈現不同顏色快拆式表帶，分別是金棕、深黑與藍色，讓配戴者可以隨心所欲打造專屬風格，展現與眾不同魅力。

特別版Connected Bright Black頂級智能腕表，其陶瓷表圈和按把，都飾以5N玫瑰金來提升質感。圖／TAG Heuer提供

隨著這款頂級智能表的問世，泰格豪雅也設計出與之搭配的全新Eclipse數位表面。圖／TAG Heuer提供

備有不同顏色快拆式表帶供選購，分別是金棕、深黑與藍色，展現與眾不同魅力。圖／TAG Heuer提供