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立足烘焙圈 經典人氣款竟是它

撰文 / 鄭嘉蕙

菱格香菠蘿從美味麵包到繽紛色調外包裝，擄獲新世代關注。 攝影／易俊帆
菱格香菠蘿從美味麵包到繽紛色調外包裝，擄獲新世代關注。 攝影／易俊帆

烘焙市場競爭激烈，時不時就有新款麵包席捲饕客的味蕾，但是，卻有一款「熟面孔」在臺灣烘焙圈人氣始終紅不讓，從早餐到下午茶、更不分年齡層，深植人心的經典款就是菠蘿麵包！

豐厚菠蘿皮、濃郁蛋香，菱格香菠蘿是統一麵包人氣款。 攝影／易俊帆
豐厚菠蘿皮、濃郁蛋香，菱格香菠蘿是統一麵包人氣款。 攝影／易俊帆

根據資料記載，菠蘿麵包約莫在1960年代從香港引進台灣，簡單的菠蘿酥皮甜麵包有著類似鳳梨的外型，得人心的關鍵在於外脆內軟的口感，如果菠蘿皮又厚又香自然是大勝！菠蘿麵包百百款，其中受網友激推的統一麵包「菱格香菠蘿」就是作工大有講究，飄香的秘密就在金黃色的菠蘿皮上刷兩層蛋液，一口咬下豐厚菠蘿皮馬上滿口濃郁蛋香，光想就口水直流……

統一麵包菱格香菠蘿，大人小孩都愛吃。 攝影／易俊帆
統一麵包菱格香菠蘿，大人小孩都愛吃。 攝影／易俊帆

烘烤後「菱格香菠蘿」更是一絕，豐厚菠蘿酥皮口感微脆，麵包體卻依舊細緻綿密口感軟嫩，聞得到香、看得到美、咬得到脆、嘗得到Ｑ，層次豐富的滋味在口裡擴散，多重享受滿足感瞬間飆高。

想吃菱格香菠蘿，7-ELEVEN隨時買得到。 攝影／易俊帆
想吃菱格香菠蘿，7-ELEVEN隨時買得到。 攝影／易俊帆

美味是經典的核心，「菱格香菠蘿」能擄獲新世代關注自然是滿足視覺感官。馬卡龍繽紛色調搭配洛可可細緻線條的外包裝，網美就愛這浪漫十足甜蜜繽紛的風格，搭配飽滿豐厚菠蘿皮，從裡到外整個被圈粉。

早餐想來顆菠蘿麵包？紅茶、黑咖啡是絕妙搭檔。下午茶時光則推薦拿鐵咖啡或是香醇奶香茶，菱格香菠蘿單吃很可以，夾入牛油片微烤更是誘人，創造出不同的美味時光。

限時搶購！統一麵包菱格香菠蘿加10元多一件。 攝影／易俊帆
限時搶購！統一麵包菱格香菠蘿加10元多一件。 攝影／易俊帆

從新世代到銀髮阿嬤都愛的菠蘿麵包，「統一麵包 感謝有您」回饋一路走來消費者的支持與陪伴，即日起到10月19日每周五、六、日推出「菱格香菠蘿加10元多一件」，想吃不必等，快來7-ELEVEN手刀搶購！

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