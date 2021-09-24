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數位劇場強檔上映 用藝術講述台北故事

聯合新聞網 / 聯合數位文創
北藝中心優質節目在數位劇場開放訂閱，圖為北車寫作計畫系列節目《天龍！萬歲！》。圖／臺北表演藝術中心提供
北藝中心優質節目在數位劇場開放訂閱，圖為北車寫作計畫系列節目《天龍！萬歲！》。圖／臺北表演藝術中心提供

LINE TV數位劇場成立至今滿一周年，不斷拓展台灣藝文節目數位化發展，本月份加入的強檔戲劇，是由臺北表演藝術中心的「兒童藝術節」及「臺北藝術節」系列節目，更規劃優惠活動廣邀觀眾加入數位劇場。

北藝中心致力於培養新興藝文創作者，每年固定推出「兒童藝術節」及「臺北藝術節」，徵選多部精采獨特的創新作品，今年特與數位劇場合作，一共上架廿部優秀作品，其中十三部親子戲劇提供免費觀看，鼓勵爸媽與孩子共同欣賞，增加居家親子互動的樂趣；而以臺北車站作為中心的「北車寫作計畫」是一個為了回應對於優質劇本需求而生的寫作計畫，集結了臺灣人民的記憶，邀請五位創作風格迥異、關注不同議題的編劇，書寫出臺北車站的各種樣態，創作各約三十分鐘的短篇。北藝中心推出的系列節目已陸續在數位劇場上架，限時三個月之外，另首次提供「單部租借」功能，故特此規劃「臺北表演藝術中心專區」，歡迎有興趣的觀眾前往訂閱（https://bit.ly/3CDf2Cr），且即日起至十一月二日，凡新訂戶加入，即可享訂閱首月現折優惠，詳情請關注活動粉絲團。

北藝中心作品登數位，圖為北車寫作計畫系列節目《嗚嗚嗚OHOHOH》。圖／臺北表演藝術中心提供
北藝中心作品登數位，圖為北車寫作計畫系列節目《嗚嗚嗚OHOHOH》。圖／臺北表演藝術中心提供

「藝術」是不需語言就能感受不同文化的管道，LINE TV數位劇場將持續帶入更多優質節目，讓觀眾不受大環境限制，仍能繼續支持喜愛的藝文活動。數位劇場周年慶優惠活動將持續進行至十一月，免費觀看的抽獎活動截至下周，有興趣的朋友歡迎前往「數位劇場」粉絲團，訂閱請上LINE TV數位劇場（https://bit.ly/2RXxKD1）。

劇場 藝術節 LINE

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