數位劇場強檔上映 用藝術講述台北故事

喜愛迷你模型的粉絲們有福了！除了期待由聯合數位文創主辦的「山田卓司Ｘ鄭鴻展 微縮人生特展」 (高雄場) ，將於明年（2022年）1月13日於國立科學工藝博物館開展外，還可以在開展前，前往「小人國主題樂園」看縮小模型環遊世界。

2021-09-24 13:53