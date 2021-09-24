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國三高原交流道60秒直達小人國 本週末快閃限定399元
喜愛迷你模型的粉絲們有福了！除了期待由聯合數位文創主辦的「山田卓司Ｘ鄭鴻展 微縮人生特展」 (高雄場) ，將於明年（2022年）1月13日於國立科學工藝博物館開展外，還可以在開展前，前往「小人國主題樂園」看縮小模型環遊世界。
桃園龍潭的小人國主題樂園將於本週末110/9/25(六)~110/9/26(日)推出快閃限定優惠活動，歡迎體驗走高原交流道60秒直達小人國的超快感，不論大、小國粉入園只要399元(原價850元)！
小人國擁有四大主題區，一票玩到底，盡情暢遊在迷你世界，欣賞不同主題的精采表演，開心遊玩戶外各項遊樂設施、及在不受天候影響盡情暢玩的室內樂園等，多樣豐富好玩的內容。樂園也遵照疫情指揮中心高規格防疫標準，讓消費者玩得安心才能真開心。
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