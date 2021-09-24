聽新聞
test
0:00 / 0:00
超逼真狗狗冰淇淋進駐屏東勝利星村 推傳統茶香麵
J.C. co藝術廚房在2018年推出超逼真狗狗造型冰淇淋，獲多家國際媒體報導，紅遍世界，這款狗狗造型冰淇淋，在屏東勝利星村也能品嘗，J.C. co藝術廚房團隊3人來自屏東，看到家鄉屏東銳變，希望也能為在地盡份心力，團隊進駐勝利星村，除了超夯的狗狗造型冰品，也結合勝利星村日式眷舍風格，研發特色產品茶香麵，將台灣與日本特色茶文化，融入麵條中。
J.C. co藝術團隊夥伴3人都是屏東人，三人來自不同領域，森邑空間設計的梁楚杰、邑昌廣告設計的鍾穎慧與回味早午餐的洪菉蓴。他們說，屏東這幾年變化甚大，跟以往在外地求學時，外地同學總認為屏東很鄉下、墾丁就在旁邊的刻板印象大不同，「屏東的改變促使我們想要為在地盡一份心力，讓更多人認識屏東」。
今年初他們回到屏東，進駐勝利星村文創園區，歷時半年多籌備，中秋節正式開幕，走進J.C. co 藝術廚房，環境充滿各種綠色植物，坐在室內空間，就可以看見後方庭園的大片綠色植栽，聽著蟲鳴鳥叫聲音，宛若來到都市中的森林，有股寧靜感。
鍾穎慧說，J.C. co藝術廚房2018年開發超逼真的狗狗造型冰淇淋，他們跳脫傳統可愛風格，推出擬真狗狗造型冰淇淋，頓時爆紅，許多國際媒體報導，他們也在2019年到柬埔寨開分店，近年來藝術廚房逐漸轉型，高雄的店以工作室為主，門市據點以勝利星村為主。
三款狗狗造型冰品，「雪兒」伯爵奶茶口味，拉不拉多幼犬造型、「豆豆」是義式巧克力，巴哥犬造型與「臭臭」香濃花生，沙皮犬造型，他們也推出專屬必勝店的「義式霜淇淋」。除了冰品外，也研發出運用台灣與日本的特色茶文化，將茶葉融入麵條中的茶香麵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言