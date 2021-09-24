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一次訂到1月底！RAW新菜單「World Tour III」重新開訂
因瞬間流量過大而造成訂位系統當機的RAW新菜單「World Tour III」，預定在9月24日中午12點起，於RAW官網（http://www.raw.com.tw）重新開放預訂，預計將開放自10月27日起至2022年1月底為止的訂位；每人餐費6,600元 +10 %服務費。
新冠疫情蔓延重創全球餐飲業，RAW主廚江振誠（Chef Andre）更曾以「斬首」來比喻疫情所帶來的衝擊；於是江振誠登高一呼，號召橫跨三大洋、四大洲，13間縱橫世界50大最佳餐廳排名，總計28顆米其林星星的頂級餐廳和名廚，共同創作一套為全球疫情而命名的菜單「World Tour III」。
新菜單「World Tour III」於9月15日中午首次開放訂位時，因瞬間流量過大，同時在線3萬人，系統每秒鐘被讀取超過10萬次桌位和剩餘天數，導致RAW的線上訂位合作夥伴EZTABLE系統當機。
這次重新開放訂位， EZTABLE已在系統端做好萬全準備，將系統升級至能負載超過三萬（組）人，並運算十萬次以上的桌位運算原則。
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