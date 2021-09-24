聽新聞
test
0:00 / 0:00

一次訂到1月底！RAW新菜單「World Tour III」重新開訂

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
RAW主廚江振誠推出新菜單「World Tour III」，暖心號召世界各地的大廚好友們共襄盛舉。記者王聰賢／攝影。
RAW主廚江振誠推出新菜單「World Tour III」，暖心號召世界各地的大廚好友們共襄盛舉。記者王聰賢／攝影。

因瞬間流量過大而造成訂位系統當機的RAW新菜單「World Tour III」，預定在9月24日中午12點起，於RAW官網（http://www.raw.com.tw）重新開放預訂，預計將開放自10月27日起至2022年1月底為止的訂位；每人餐費6,600元 +10 %服務費。

新冠疫情蔓延重創全球餐飲業，RAW主廚江振誠（Chef Andre）更曾以「斬首」來比喻疫情所帶來的衝擊；於是江振誠登高一呼，號召橫跨三大洋、四大洲，13間縱橫世界50大最佳餐廳排名，總計28顆米其林星星的頂級餐廳和名廚，共同創作一套為全球疫情而命名的菜單「World Tour III」。

RAW新菜單「World Tour III」一次網羅13間縱橫世界50大最佳餐廳排名，總計28顆米其林星星的頂級餐廳，組成台灣料理史上最豪華的名廚陣容。圖／摘自RAW官方臉書。
RAW新菜單「World Tour III」一次網羅13間縱橫世界50大最佳餐廳排名，總計28顆米其林星星的頂級餐廳，組成台灣料理史上最豪華的名廚陣容。圖／摘自RAW官方臉書。

新菜單「World Tour III」於9月15日中午首次開放訂位時，因瞬間流量過大，同時在線3萬人，系統每秒鐘被讀取超過10萬次桌位和剩餘天數，導致RAW的線上訂位合作夥伴EZTABLE系統當機。

「World Tour III」菜單封面集結了13個城市的特色。圖／RAW提供。
「World Tour III」菜單封面集結了13個城市的特色。圖／RAW提供。

這次重新開放訂位， EZTABLE已在系統端做好萬全準備，將系統升級至能負載超過三萬（組）人，並運算十萬次以上的桌位運算原則。

疫情 江振誠 米其林

延伸閱讀

NBA／昔成詹皇暴扣最佳背景 湖人新助教笑喊要罰跑報仇

瞬間流量過大當機！RAW新菜World Tour III將重啟訂位

中國《FGO》殺紅眼 玄奘三藏、楊貴妃等13名中國相關英靈全吃河蟹

台味覺醒！格蘭利威攜手名廚江振誠 激盪出嶄新台灣味

相關新聞

一次訂到1月底！RAW新菜單「World Tour III」重新開訂

因瞬間流量過大而造成訂位系統當機的RAW新菜單「World Tour III」，預定在9月24日中午12點起，於RAW官...

微軟狂推8款Surface系列新品 2合1系列強勢登場

不讓蘋果系統專美於前，微軟近日也發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機，進行了前所未有的大幅升級，包...

台北時裝週吹藝術風 魔法阿媽走入時尚圈

疫情威脅下，台北時裝週今年3月成功舉辦全球唯一實體秋冬季時裝週活動。呼應國際春夏季時裝週時程，文化部常務次長李連權今天宣...

看好台灣市場！ic! berlin打造限定ic! Awesome Women女力墨鏡

深受設計師、藝術家喜愛的德國眼鏡品牌ic! berlin今年迎來品牌創立25周年，因此在台推出ic! Awesome W...

龍岡一日遊199元！可樂旅遊「相揪來桃園」系列開玩

配合桃園市政府觀光旅遊局推出振興旅遊計畫，可樂旅遊繼「相揪來桃園」廣受好評後，緊接著又推出5條「龍岡好食在」美食文化體驗...

屈臣氏MINI BROWN & FRIENDS集點 泡腳機、麥克風必收

屈臣氏最新一波集點活動既可愛又狂，竟然連泡腳機、麥克風都有！屈臣氏首次與人氣角色MINI BROWN & FRIENDS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。