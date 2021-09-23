聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟狂推8款Surface系列新品 2合1系列強勢登場

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Surface Go 3兼具從平板電腦到筆記型電腦的多功能性，滿足工作、學習及娛樂功能。圖／台灣微軟提供
Surface Go 3兼具從平板電腦到筆記型電腦的多功能性，滿足工作、學習及娛樂功能。圖／台灣微軟提供

不讓蘋果系統專美於前，微軟近日也發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機，進行了前所未有的大幅升級，包括專業創意工作者適用的Surface Laptop Studio，全新升級的二合一裝置Surface Pro 8、Surface Go 3、Surface Pro X，以及新一代雙螢幕手機Surface Duo 2。同時，也發表一系列全新Surface配件，包括書寫手感更細緻自然的Surface Slim Pen 2、採用回收塑膠製成以落實環保永續的Microsoft Ocean Plastic Mouse，以及讓身心障礙者使用裝置更為便利的Surface Adaptive Kit無障礙指引。

Surface Laptop Studio專為開發人員、專業創意工作者、遊戲玩家及設計師所打造，採用極耐用的全新動態編織轉軸。可依照不同使用情境調整筆電、工作室，以及娛樂模式，還可搭配Surface Slim Pen 2及觸控板讓創意盡情發揮。而3款二合一裝置Surface Pro 8、Surface Go 3、Surface Pro X，則是將筆電與平板的使用優勢發揮到極致，同時擁有超強行動力。提供不同尺寸、規格的選擇，滿足行動工作者的工作、娛樂需求。

如果想要可以塞進口袋帶著走的行動工作裝置，擁有雙螢幕的Surface Duo 2也是另一種選擇，此次硬體規格較前代大升級，整合Microsoft 365及Microsoft Teams，也能應用於各種娛樂情境，並在雙螢幕上同時使用任2個Android應用程式，更高效率達成多工處理能力。

Surface Pro X經濟實惠的入門價格，讓使用者得以享有豐富功能及多元選擇，最適合線上學習使用。圖／台灣微軟提供
Surface Pro X經濟實惠的入門價格，讓使用者得以享有豐富功能及多元選擇，最適合線上學習使用。圖／台灣微軟提供
Surface Pro 8為Surface Pro系列以來最大幅度的升級，滿足行動及遠距辦公，是混合型裝置的最佳選擇。圖／台灣微軟提供
Surface Pro 8為Surface Pro系列以來最大幅度的升級，滿足行動及遠距辦公，是混合型裝置的最佳選擇。圖／台灣微軟提供
微軟發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機及全新配件。圖／台灣微軟提供
微軟發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機及全新配件。圖／台灣微軟提供
Surface Laptop Studio專為開發人員、專業創意工作者、遊戲玩家及設計師所打造，可無縫切換筆電、娛樂及工作模式。圖／台灣微軟提供
Surface Laptop Studio專為開發人員、專業創意工作者、遊戲玩家及設計師所打造，可無縫切換筆電、娛樂及工作模式。圖／台灣微軟提供
Surface Duo 2擁有高階智慧型手機的核心功能，並支援雙螢幕使用不同Android應用程式。圖／台灣微軟提供
Surface Duo 2擁有高階智慧型手機的核心功能，並支援雙螢幕使用不同Android應用程式。圖／台灣微軟提供

延伸閱讀

微軟Surface系列手機、平板 搭配Windows 11全球發布

微軟允許在非相容硬體安裝Windows 11 但不負責後續產生問題

微軟揭曉Intel EVO規格Surface Pro 8 同步推出更高效能的Surface Laptop Studio

微軟打造適應性工具組 讓身障人士更方便使用Surface系列機種

相關新聞

2021世界50大最佳餐廳公布第51至100名 無台灣餐廳入列

「世界50大最佳餐廳（The World 's 50 Best Restaurants）」回來了！去年因疫情影響而未公佈...

微軟狂推8款Surface系列新品 2合1系列強勢登場

不讓蘋果系統專美於前，微軟近日也發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機，進行了前所未有的大幅升級，包...

台北時裝週吹藝術風 魔法阿媽走入時尚圈

疫情威脅下，台北時裝週今年3月成功舉辦全球唯一實體秋冬季時裝週活動。呼應國際春夏季時裝週時程，文化部常務次長李連權今天宣...

看好台灣市場！ic! berlin打造限定ic! Awesome Women女力墨鏡

深受設計師、藝術家喜愛的德國眼鏡品牌ic! berlin今年迎來品牌創立25周年，因此在台推出ic! Awesome W...

龍岡一日遊199元！可樂旅遊「相揪來桃園」系列開玩

配合桃園市政府觀光旅遊局推出振興旅遊計畫，可樂旅遊繼「相揪來桃園」廣受好評後，緊接著又推出5條「龍岡好食在」美食文化體驗...

屈臣氏MINI BROWN & FRIENDS集點 泡腳機、麥克風必收

屈臣氏最新一波集點活動既可愛又狂，竟然連泡腳機、麥克風都有！屈臣氏首次與人氣角色MINI BROWN & FRIENDS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。