加入CPTPP日本核災區食品開放進口？食藥署說話了

我國正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日後可能面對日本提出福島核災區食品進口的談判。外界關心日本核災區食品進口政策，衛福部食藥署長吳秀梅表示，尚未沒討論此議題；面對外界詢問，食藥署也對外強調，目前持續暫停受理福島等五縣食品產品輸入，暫不對外受訪說明。

專家則認為，未來若真的開放，應充分揭露資訊，取信於民，並針對高山和水產品加強檢驗，不能只檢驗放射物質碘和銫，也應檢測鍶。

我自二〇一一年三月十一日起暫停日本福島等五縣輸入食品受理報驗，即禁止福島五縣市，包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉食品進口；另針對日本其他地區生產的生鮮冷藏、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類、茶類等九大類食品逐批進行輻射檢測。

針對接下來可能重啟談判，專家表示，若要進口相關食品，重點不在福島等五縣市，因為若從這五縣市生產原料再送到其他地區加工，輸入的製造地也不會標示，因此最重要的是食藥署如何要求業者揭露產地資訊。另外，抽樣檢測也必須說服民眾，政府做好把關，避免消費者無法相信政府，引發如同去年進口萊劑美豬而引發紛爭。

前食藥署官員則表示，日本發生核災後，帶有輻射的土壤被移往山區和海裡，過去食藥署委託專家赴日採集多種食品樣本檢驗，測出輻射殘留雖未超標，但都是平地食品，未來若要全面開放，應針對高山和水產品加強檢驗。

另外，我國的輻射檢測只針對碘一三一、銫一三四、銫一三七。官員表示，之前日本在福島附近海域測到破紀錄的放射性鍶九十劑量，而碘一三一半衰期僅約八天，銫一三七約卅年、鍶九十約廿八年，建議針對銫一三七和鍶九十加強檢測。

他也指出，食藥署在查驗和檢測上的經費相對不足，若加強日本食品的抽批和檢驗，勢必排擠其他食品，如美豬的抽驗，因此提升相關經費的整體提升也非常重要。