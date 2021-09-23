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看好台灣市場！ic! berlin打造限定ic! Awesome Women女力墨鏡

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
于長君演繹ic! Awesome Women女力系列June香檳金墨鏡19,800元。圖／星予公關提供
于長君演繹ic! Awesome Women女力系列June香檳金墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

深受設計師、藝術家喜愛的德國眼鏡品牌ic! berlin今年迎來品牌創立25周年，因此在台推出ic! Awesome Women女力系列產品。還請來四位在不同領域專業女性拍攝形象廣告，詮釋多元樣貌。

ic! berlin專為女性設計，同時也是台灣限定Frausome系列鏡款，命名源自德文Frau「女性」並結合英文Awesome「極好的、令人敬畏的」，獻給做自己的消費者，意外爆紅並在歐洲引起熱潮。有了這一緣故，因此ic! berlin在品牌迎來25周年之際，再度推出台灣限定的ic! Awesome Women系列鏡款。以長年熱賣的Swing、Angelina、Cha Cha款式為靈感，透過線形雕刻，半鏤空的框面將極簡的外型賦予煥然一新的氛圍。還請來在不同領域發光發熱的台灣女性來詮釋，並利用她們的名字來替子系列命名，說明品牌對本地市場的重視。

運動名媛陳美彤詮釋ic! Awesome Women系列Kimberly款香檳金墨鏡19,800元。圖／星予公關提供
運動名媛陳美彤詮釋ic! Awesome Women系列Kimberly款香檳金墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

其中之一，就是公關產業耕耘多年的于長君，她提到自己本來就是ic! berlin的粉絲，也擁有多副經典款式。此次的限定系列中，代表于長君的June系列，有著大範圍的框面鏤空帶來現代感元素，巧妙優化極輕薄鋼鏡架的配重比例。多款的梨形輪廓墨鏡，搭配橫向線條的大膽切割，乾燥玫瑰色澤鮮明的對比下深具時尚感，作為穿搭必備單品，在繁忙工作與休閒生活增添時髦度。

于長君演繹ic! Awesome Women女力系列June乾燥玫瑰墨鏡19,800元。圖／星予公關提供
于長君演繹ic! Awesome Women女力系列June乾燥玫瑰墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

呂紹瑜演繹ic! Awesome Women女力系列Lupa絲綢黑墨鏡19,800元。圖／星予公關提供
呂紹瑜演繹ic! Awesome Women女力系列Lupa絲綢黑墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

陳怡演繹ic! Awesome Women女力系列Yi香檳金墨鏡19,800元。圖／星予公關提供
陳怡演繹ic! Awesome Women女力系列Yi香檳金墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

ic!berlin ic! Awesome Women系列Kimberly款乾燥玫瑰墨鏡19,800元。圖／星予公關提供
ic!berlin ic! Awesome Women系列Kimberly款乾燥玫瑰墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

ic!berlin ic! Awesome Women系列Yi款乾燥玫瑰墨鏡19,800元。圖／星予公關提供
ic!berlin ic! Awesome Women系列Yi款乾燥玫瑰墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

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