看好台灣市場！ic! berlin打造限定ic! Awesome Women女力墨鏡

深受設計師、藝術家喜愛的德國眼鏡品牌ic! berlin今年迎來品牌創立25周年，因此在台推出ic! Awesome Women女力系列產品。還請來四位在不同領域專業女性拍攝形象廣告，詮釋多元樣貌。

ic! berlin專為女性設計，同時也是台灣限定Frausome系列鏡款，命名源自德文Frau「女性」並結合英文Awesome「極好的、令人敬畏的」，獻給做自己的消費者，意外爆紅並在歐洲引起熱潮。有了這一緣故，因此ic! berlin在品牌迎來25周年之際，再度推出台灣限定的ic! Awesome Women系列鏡款。以長年熱賣的Swing、Angelina、Cha Cha款式為靈感，透過線形雕刻，半鏤空的框面將極簡的外型賦予煥然一新的氛圍。還請來在不同領域發光發熱的台灣女性來詮釋，並利用她們的名字來替子系列命名，說明品牌對本地市場的重視。

運動名媛陳美彤詮釋ic! Awesome Women系列Kimberly款香檳金墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

其中之一，就是公關產業耕耘多年的于長君，她提到自己本來就是ic! berlin的粉絲，也擁有多副經典款式。此次的限定系列中，代表于長君的June系列，有著大範圍的框面鏤空帶來現代感元素，巧妙優化極輕薄鋼鏡架的配重比例。多款的梨形輪廓墨鏡，搭配橫向線條的大膽切割，乾燥玫瑰色澤鮮明的對比下深具時尚感，作為穿搭必備單品，在繁忙工作與休閒生活增添時髦度。

于長君演繹ic! Awesome Women女力系列June乾燥玫瑰墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

呂紹瑜演繹ic! Awesome Women女力系列Lupa絲綢黑墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

陳怡演繹ic! Awesome Women女力系列Yi香檳金墨鏡19,800元。圖／星予公關提供

ic!berlin ic! Awesome Women系列Kimberly款乾燥玫瑰墨鏡19,800元。圖／星予公關提供