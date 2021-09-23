屈臣氏MINI BROWN & FRIENDS集點 泡腳機、麥克風必收

屈臣氏最新一波集點活動既可愛又狂，竟然連泡腳機、麥克風都有！屈臣氏首次與人氣角色MINI BROWN & FRIENDS攜手合作，即日起至10月20日推出首波「童樂趣生活」集點活動，共祭出5款商品，造型可愛童趣且功能實用，熊大、兔兔、莎莉、熊美超Q萌的童年造型萌翻天，活動期間消費滿200元即贈1點，最少集滿5點即可加價換購1款集點活動，另外還有一款寵i會員獨享滿額加價購的「半斤八兩圓透明料理秤」。

即日起至10月20日屈臣氏推出首波「童樂趣生活」集點活動，同樣請來曾之喬代言，即日起至10月20日期間限定的「大口喝隨身杯」採用雙層不鏽鋼一體成型，共有熊大、莎莉等兩款，掛勾式握把不只可握也可掛，集滿5點＋99元可隨機加購一款；「泡一泡泡腳機」可摺疊收納不占空間，並附蓋可防塵，溫度可從35～47°C自由調節，集滿8點＋999元。

另外還有袋子上有超萌MINI BROWN & FRIENDS造型貼布繡的「都要帶絨毛袋」，集滿8點＋199元 或45點免費換；「隨你坐摺疊凳」方便俐落收納，加厚泡棉座墊更舒適，集滿8點＋399元或50點免費換；校外教學或外出旅遊必備的「大聲唱麥克風」採用金屬球音網，避震降噪不失真，不論是廣播、對唱皆可自由切換，集滿8點＋699元或70點免費換。

屈臣氏加碼回饋寵i會員，推出寵i會員獨享的限量「半斤八兩圓透明料理秤」，全店消費滿288元即可用199元換購。

即日起至10月20日屈臣氏推出同樂周年慶優惠，全店600件商品任挑任選2件6折，開架彩妝商品及精選髮類商品享85折優惠，專櫃全品牌折扣後消費滿2,000元送200元商品提貨券，購買醫美商品折扣後消費滿1,500元即可一次獲得10點「童樂趣生活」集點貼紙。10月20日前寵i會員享有單筆消費折抵寵i點數300點再送中衛製造「屈動每個更好」口罩一片。

此外，屈臣氏將於9月25日中午12點至下午6點在華山文創園區樹前草地舉辦快閃行動同樂會，現場不僅有多種團康遊戲，更備有限量消暑飲品，同時還推出可愛有趣的集點商品接接樂Instagram遊戲濾鏡，只要搖頭晃腦挑戰最高分，並公開分享並標記@watsonstaiwan、#童樂趣生活、#LINEFRIENDS，就有機會獲得限量集點商品。