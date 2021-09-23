亞尼克也能「寄捲、轉送」！「厚巧克力生乳捲」新登場

甜點品牌「亞尼克」本季以「70.5%黑巧克力」為元素，推出全新口味的「厚．巧克力生乳捲」，另外還有巧克力風味雙層巴斯克生起司蛋糕、黑炫巧酥派、花生巧克力派等系列甜品同步登場。為了讓會員享有更完整的服務，官方app也新增「寄捲轉贈」的功能，更方便讓民眾團購、分享。

此次新推出的「厚．巧克力生乳捲」，選用比利時嘉麗寶70.5%黑巧克力、法國opera可可粉、100%北海道乳霜等多樣食材，具有濃郁醇滑的巧克力風味與細緻質感，每條售價485元。巧克力風味的雙層巴斯克生起司，透過54.5%苦甜巧克力與北海道起司的搭配，堆疊出2種不同風味的起司，每份450元。

亞尼克夢想村主打的派塔系列，以OREO風味軟餅乾結合北海道奶霜、卡士達奶油、泡芙蛋糕等元素，推出充滿童趣風味的「黑炫巧酥派」，每份750元。另外還有將苦甜巧克力結合花生碎粒、花生醬、牛奶巧克力酥菠蘿的「花生巧克力派」，每份780元。呼應秋季到來，亞尼客還打造出「法式栗子」、「法式栗子派」、「栗子蒙布朗」等栗子系甜點，藉由栗子獨有的溫暖堅果風味，為舌尖帶來時令風采，售價各為820、780、140元。