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亞尼克也能「寄捲、轉送」！「厚巧克力生乳捲」新登場
甜點品牌「亞尼克」本季以「70.5%黑巧克力」為元素，推出全新口味的「厚．巧克力生乳捲」，另外還有巧克力風味雙層巴斯克生起司蛋糕、黑炫巧酥派、花生巧克力派等系列甜品同步登場。為了讓會員享有更完整的服務，官方app也新增「寄捲轉贈」的功能，更方便讓民眾團購、分享。
此次新推出的「厚．巧克力生乳捲」，選用比利時嘉麗寶70.5%黑巧克力、法國opera可可粉、100%北海道乳霜等多樣食材，具有濃郁醇滑的巧克力風味與細緻質感，每條售價485元。巧克力風味的雙層巴斯克生起司，透過54.5%苦甜巧克力與北海道起司的搭配，堆疊出2種不同風味的起司，每份450元。
亞尼克夢想村主打的派塔系列，以OREO風味軟餅乾結合北海道奶霜、卡士達奶油、泡芙蛋糕等元素，推出充滿童趣風味的「黑炫巧酥派」，每份750元。另外還有將苦甜巧克力結合花生碎粒、花生醬、牛奶巧克力酥菠蘿的「花生巧克力派」，每份780元。呼應秋季到來，亞尼客還打造出「法式栗子」、「法式栗子派」、「栗子蒙布朗」等栗子系甜點，藉由栗子獨有的溫暖堅果風味，為舌尖帶來時令風采，售價各為820、780、140元。
隨著會員隨享卡推出6週年，目前已經累積有45萬名卡友。亞尼克今年APP升級推出「寄捲轉贈」服務，以卡友寄捲方案為例，生乳捲5條優惠價1,666元，最高現省534元，可於門市、官網、北捷YTM使用。搭配上新版APP功能，即可讓親友間團購分券或是遠端送禮，更添方便性。即日起至11月14日期間，憑隨享卡於門市消費滿2,200元／官網3,300元，即可加贈「野餐巧提袋」1個，價值350元。
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