防疫宅家斜槓綠手指人生 鳳小岳說蔡建雅「無可取代」

義大利頂級羊絨品牌BRUNELLO CUCINELLI位於BELLAVITA寶麗廣場的專門店重新開幕，蔡健雅、鳳小岳身為開幕嘉賓，同時也詮釋了2021秋冬系列，兩人分享起防疫期間的生活，都成了宅家高手，鳳小岳常常下廚、擔綱洗碗任務，蔡健雅則是從黑手指變成綠手指，把家裡變成植物滿盈的小森林、也展開烘焙甜點的斜槓人生，「或是學果雕，把小黃瓜雕成小鳥的形狀、芒果變金魚，都是作做的擺盤，也是生活的浪漫。」

蔡健雅的新歌「讓浪漫作主」MV找來鳳小岳擔任男主角，鳳小岳與充氣娃娃的演出深深打動了蔡健雅，「我覺得就是他了，因為他的臉很有故事感，眼神也很有戲。」鳳小岳則開玩笑表示和假人演戲的優勢就是「可以叫她幹嘛就幹嘛」，而兩人說起對方的特質，蔡健雅認為鳳小岳在自信、自在的外表下，有纖細敏感的特性，鳳小岳則表示蔡健雅在他心目中「無可取代」，不論是樂壇或是個人形象都是，也散發著波希米亞的悠然情調。