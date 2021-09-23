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疫情慘況靠主顧客穩住 新光三越深耕VIP全員都是櫃姐

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越透過開發熟客系統、銀卡專屬管家服務，在疫情期間穩住主顧客業績。圖／新光三越提供
新光三越透過開發熟客系統、銀卡專屬管家服務，在疫情期間穩住主顧客業績。圖／新光三越提供

有百貨周年慶風向球指標意義的新光三越首波周年慶，將由台北南西店、台中中港店等6店領軍於10月7日起跑，相較於去年周年慶掀起的報復性消費、精品買氣狂潮，今年疫情仍有不穩定因素，百貨指出，「今年周年慶不好做、絕對是場硬戰。」

今年國內疫情對比去年，受創幅度、影響層面相對慘烈，以新光三越南西店來說，今年1月至4月還有20%以上成長，隨著5月中旬升級三級警戒，百貨盛況從天堂直接掉入地獄，全台百貨業在6月來客數一口氣慘掉7成，降級後才逐漸在8月恢復元氣，來客目前已恢復9成。

因疫情仍有不確定因素，新光三越台北南西店店長劉智婷坦言，今年周年慶無法期待像去年周年慶一樣人潮蜂擁而至，百貨都有預期，今年周年慶並不好做。因此，往年都在9月底展開周年慶的新光三越，今年特別將首波檔期往後延，就是瞄準10月即將發放的五倍券帶動的消費力。新光三越周年慶也會針對五倍券加碼回饋，至於詳細加碼優惠新光三越暫時不透露，預告將於9月28日周年慶記者會揭曉。

疫情緊張期間，百貨來客慘跌，游離客直接消失，百貨靠主顧客支持挺住業績。劉智婷指出，在疫情嚴峻的6月，南西店數位平台（熟客系統、App精選優惠）就進帳4千多萬，業績猛爆成長。

而新光三越面對熟客系統，可說是不分專櫃人員，全體總動員，就連店長級等主管，都要學會這套系統，並為客人服務。這概念來自新光三越副董兼總經理吳昕陽，他認為，「百貨提供服務、銷售管道，不能只靠專櫃人員，人人都要學會商品上架與銷售。」

吳昕陽也在疫情期間，提出推動「銀卡購物管家服務」，只要透過App途徑，銀卡會員可直接播打免付費電話，或留言告知需求，就會有專人回覆，新光三越給銀卡、尊榮卡會員的專屬管家服務，可以做到多客製化與細緻？像是管家會依會員列出的需求，一一到超市挑貨，再上架商品連結給VIP；或是針對VIP欲購買的家電，一次上傳不同型號照片讓客人選擇，透過滿足服務，帶動銷售。

作為台北先發店，南西店周年慶前一館7樓引進斥資數千萬打造的老乾杯，特別打造的玻璃帷幕，用餐時可一覽白天與夜晚不同風情的城市風景。另外，三館美食街也在周年慶大變身，日本知名迴轉壽司「美登利」也首度進駐百貨推出to-go外帶店型，預計10月20日開幕。

新光三越首波周年慶，將由台北南西店、台中中港店等6店領軍於10月7日起跑。本報資料照片
新光三越首波周年慶，將由台北南西店、台中中港店等6店領軍於10月7日起跑。本報資料照片

周年慶 疫情 新光三越

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