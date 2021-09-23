2021世界50大最佳餐廳公布第51至100名 無台灣餐廳入列

「世界50大最佳餐廳（The World 's 50 Best Restaurants）」回來了！去年因疫情影響而未公佈的「世界50大最佳餐廳」獎項，今年預定在10月5日於比利時安特衛普舉行；今天率先公布第51至100位的餐廳名單，這也是「世界50大最佳餐廳」首度公布50名以外的前100名餐廳排名。

在第51至100位的餐廳名單當中，共包括22個國家的餐廳，其中並無台灣餐廳入列；在亞洲國家當中，以日本餐廳的表現最亮眼，總共有5家餐廳入選第51至100位名單；香港則有3家餐廳入列。

排名第51名的東京懷石料理龍吟，是台灣米其林二星餐廳祥雲龍吟的東京本店；這份名單一公佈，也意味著龍吟今年確定無法進入前50名。東京的義大利餐廳Il Ristorante Luca Fantin位於寶格麗銀座店樓上，是米其林一星餐廳。排名75名的是東京米其林三星中國料理茶禪華（Sazenka）餐廳，第76名是大阪的米其林二星法式餐廳La Cime。2021年甫由二星升三星的東京米其林三星餐廳「L'Effervescence」，則排名第99名。

香港則有中法合璧的Vea餐廳名列第71名，新派法式餐廳Belon名列第88名；排名第100名的則是位於置地文華東方酒店裡的法式餐廳Amber。

◎世界50大最佳餐廳第51至100位名單：

51 龍吟Nihonryori RyuGin,日本東京 52 Uliassi, 義大利塞尼加利亞 53 Nerua, 西班牙畢爾包 54 St. Hubertus, 義大利聖卡夏諾 55 Chef's Table at Brooklyn Fare, 美國紐約 56 Sud 777, 墨西哥墨西哥市 57 Brae, 澳洲畢雷葛拉 58 Alchemist, 丹麥哥本哈根 59 Schloss Schauenstein, 瑞士菲爾斯特瑙 60 Mikla, 土耳其伊斯坦堡 61 D.O.M. 巴西聖保羅 62 Mingles, 南韓首爾 63 Sorn, 泰國曼谷 64 Core by Clare Smyth, 英國倫敦 65 Dinner by Heston Blumenthal, 英國倫敦 66 The Jane, 比利時安特衛普 67 Oteque,巴西里約熱內盧 68 Alcalde,墨西哥瓜達拉哈拉 69 De Librije,荷蘭兹沃勒 70 Alinea, 美國芝加哥 71 Vea, 中國香港 72 Le Du, 泰國曼谷 73 Il Ristorante Luca Fantin , 日本東京 74 Quique Dacosta, 西班牙德尼亞 75 茶禪華（Sazenka）, 日本東京 76 La Cime, 日本大阪 77 Willem Hiele, 比利時科克賽德 78 Brat, 英國倫敦 79 Aponiente, 西班牙聖瑪麗亞港 80 El Chato, 哥倫比亞波哥大 81 La Colombe, 南非開普敦 82 Indian Accent, 印度德里 83 Epicure, 法國巴黎 84 Le Clarence, 法國巴黎 85 Lasai, 巴西里約熱內盧 86 Restaurant, David Toutain 法國巴黎 87 Ikoyi, 英國倫敦 88 Belon, 中國香港 89 Amass, 丹麥哥本哈根 90 Mil,秘魯庫斯科 91 La Grenouillère,法國拉馬德蘭蘇蒙特勒伊 92 Fyn, 南非開普敦 93 Gaa , 泰國曼谷 94 Arzak ,西班牙多若斯迪亞 95 Kjolle , 秘魯利馬 96 Astrid y Gastón , 秘魯利馬 97 Attica, 澳洲墨爾本 98 Alo, 加拿大多倫多 99 L'Effervescence, 日本東京 100 Amber, 中國香港

2021年甫由二星升三星的東京米其林三星餐廳「L'Effervescence」，排名第99名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。

香港置地文華東方酒店中的法式餐廳Amber，排名第100名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。