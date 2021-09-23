快訊

大型重機可以上蘇花改了 9月30日中午12時起試辦

美國德州正式實施反墮胎法 女性生育自主遭剝奪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021世界50大最佳餐廳公布第51至100名 無台灣餐廳入列

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
東京懷石料理龍吟排名第51名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。
東京懷石料理龍吟排名第51名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。

「世界50大最佳餐廳（The World 's 50 Best Restaurants）」回來了！去年因疫情影響而未公佈的「世界50大最佳餐廳」獎項，今年預定在10月5日於比利時安特衛普舉行；今天率先公布第51至100位的餐廳名單，這也是「世界50大最佳餐廳」首度公布50名以外的前100名餐廳排名。

在第51至100位的餐廳名單當中，共包括22個國家的餐廳，其中並無台灣餐廳入列；在亞洲國家當中，以日本餐廳的表現最亮眼，總共有5家餐廳入選第51至100位名單；香港則有3家餐廳入列。

排名第51名的東京懷石料理龍吟，是台灣米其林二星餐廳祥雲龍吟的東京本店；這份名單一公佈，也意味著龍吟今年確定無法進入前50名。東京的義大利餐廳Il Ristorante Luca Fantin位於寶格麗銀座店樓上，是米其林一星餐廳。排名75名的是東京米其林三星中國料理茶禪華（Sazenka）餐廳，第76名是大阪的米其林二星法式餐廳La Cime。2021年甫由二星升三星的東京米其林三星餐廳「L'Effervescence」，則排名第99名。

香港則有中法合璧的Vea餐廳名列第71名，新派法式餐廳Belon名列第88名；排名第100名的則是位於置地文華東方酒店裡的法式餐廳Amber。

◎世界50大最佳餐廳第51至100位名單：

51 龍吟Nihonryori RyuGin,日本東京

52 Uliassi, 義大利塞尼加利亞

53 Nerua, 西班牙畢爾包

54 St. Hubertus, 義大利聖卡夏諾

55 Chef's Table at Brooklyn Fare, 美國紐約

56 Sud 777, 墨西哥墨西哥市

57 Brae, 澳洲畢雷葛拉

58 Alchemist, 丹麥哥本哈根

59 Schloss Schauenstein, 瑞士菲爾斯特瑙

60 Mikla, 土耳其伊斯坦堡

61 D.O.M. 巴西聖保羅

62 Mingles, 南韓首爾

63 Sorn, 泰國曼谷

64 Core by Clare Smyth, 英國倫敦

65 Dinner by Heston Blumenthal, 英國倫敦

66 The Jane, 比利時安特衛普

67 Oteque,巴西里約熱內盧

68 Alcalde,墨西哥瓜達拉哈拉

69 De Librije,荷蘭兹沃勒

70 Alinea, 美國芝加哥

71 Vea, 中國香港

72 Le Du, 泰國曼谷

73 Il Ristorante Luca Fantin , 日本東京

74 Quique Dacosta, 西班牙德尼亞

75 茶禪華（Sazenka）, 日本東京

76 La Cime, 日本大阪

77 Willem Hiele, 比利時科克賽德

78 Brat, 英國倫敦

79 Aponiente, 西班牙聖瑪麗亞港

80 El Chato, 哥倫比亞波哥大

81 La Colombe, 南非開普敦

82 Indian Accent, 印度德里

83 Epicure, 法國巴黎

84 Le Clarence, 法國巴黎

85 Lasai, 巴西里約熱內盧

86 Restaurant, David Toutain 法國巴黎

87 Ikoyi, 英國倫敦

88 Belon, 中國香港

89 Amass, 丹麥哥本哈根

90 Mil,秘魯庫斯科

91 La Grenouillère,法國拉馬德蘭蘇蒙特勒伊

92 Fyn, 南非開普敦

93 Gaa , 泰國曼谷

94 Arzak ,西班牙多若斯迪亞

95 Kjolle , 秘魯利馬

96 Astrid y Gastón , 秘魯利馬

97 Attica, 澳洲墨爾本

98 Alo, 加拿大多倫多

99 L'Effervescence, 日本東京

100 Amber, 中國香港

2021年甫由二星升三星的東京米其林三星餐廳「L'Effervescence」，排名第99名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。
2021年甫由二星升三星的東京米其林三星餐廳「L'Effervescence」，排名第99名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。
香港置地文華東方酒店中的法式餐廳Amber，排名第100名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。
香港置地文華東方酒店中的法式餐廳Amber，排名第100名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。
香港的中法合璧Vea餐廳，名列第71名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。
香港的中法合璧Vea餐廳，名列第71名。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網。

相關新聞

2021世界50大最佳餐廳公布第51至100名 無台灣餐廳入列

「世界50大最佳餐廳（The World 's 50 Best Restaurants）」回來了！去年因疫情影響而未公佈...

防疫宅家斜槓綠手指人生 鳳小岳說蔡建雅「無可取代」

義大利頂級羊絨品牌BRUNELLO CUCINELLI位於BELLAVITA寶麗廣場的專門店重新開幕，蔡健雅、鳳小岳身為...

疫情慘況靠主顧客穩住 新光三越深耕VIP全員都是櫃姐

有百貨周年慶風向球指標意義的新光三越首波周年慶，將由台北南西店、台中中港店等6店領軍於10月7日起跑，相較於去年周年慶掀...

吃炸雞、買肉乾都划算！3間餐飲「5倍券優惠包」

隨著振興5倍券即將上路，多家餐飲品牌也紛紛推出相關優惠。「六角國際」集結旗下品牌，推出一系列振興券優惠套餐；「全家國際餐...

淺草炸肉餅、禰豆子竹輪！到南西新光三越用吃遊日本

受疫情影響，消費者已經近2年無法出國，在彌補心態下，讓百貨日本商品展特別受消費者歡迎，新光三越台北南西店指出，因民眾無法...

高冷臉大受歡迎！保羅沃克20歲女兒梅朵成時尚寵兒

時尚圈的星二代、名模二代近年來發展最好的應該就是超模辛蒂克勞馥的女兒凱亞葛柏和Yolanda Foster的女兒吉吉和貝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。