快訊

央行再打炒房！特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期

台灣宣布申請加入CPTPP 大陸外交部回應了

吃炸雞、買肉乾都划算！3間餐飲「5倍券優惠包」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
六角國際集結旗下銀座杏子豬排、京都勝牛、段純貞等10個品牌，推出多款振興券優惠方案。圖／六角國際提供
六角國際集結旗下銀座杏子豬排、京都勝牛、段純貞等10個品牌，推出多款振興券優惠方案。圖／六角國際提供

隨著振興5倍券即將上路，多家餐飲品牌也紛紛推出相關優惠。「六角國際」集結旗下品牌，推出一系列振興券優惠套餐；「全家國際餐飲」則提供限量優惠券，總價值超過5000元，且不需配合5倍券使用。至於「新東陽」憑5倍券消費，還有機會抽中萬元提貨券。

【六角國際】

六角國際集結旗下10個品牌，推出「五購送」優惠方案。10月8日至12月31日期間，持「任一面額紙本振興5倍券」至日出茶太、銀座杏子豬排、京都勝牛、段純貞、大阪王將、英格莉莉、美利河及太陽蕃茄拉麵等品牌消費，可享20～240元不等的折扣優惠，方案共達15種選擇。例如銀座杏子豬排3款指定套餐，原價429～1,166元，憑券可享400～1,000元優惠價。另外「六角美食通」APP會員使用第一重消費優惠，即可再獲得千元電子紅包券，不限品牌每日皆可領取，最高可領取92,000元，可作為消費折抵使用。

【全家國際餐飲】

消費者9月24日起至11月30日活動期間，於大戶屋、bb.q CHICKEN單筆消費滿1,000元（限內用、外帶），不須限定使用振興五倍券，都可得到一張限量「全餐振興優惠券」，內含有40種商品、71項優惠，總價值超過5,000元，搭配指定方案即可使用，憑券可享指定餐點免費或優惠價。另外bb.q CHICKEN自9月29日至10月31日也推出「1010歡慶食雞餐」，內含雙味全雞、黃金雞柳、黃金炸物等內容，原價1,123元，優惠價1,010元。

【新東陽】

新東陽自9月24日至10月31日期間，推出一系列優惠方案，豬肉鬆全系列享85折，大包肉乾系列任選2包現折100元，全新口味的「啵啵飛魚卵厚片肉乾」買300送100。針對會員，還有吉祥物「SUNNY熊 兩用抱枕毯」及紅利回饋15,000點等獨家贈禮。會員使用振興5倍券至門市消費，滿399元即可參加「萬元提貨禮券」抽獎活動，另外至門市及指定服務區消費，不限金額可獲得振興加碼購物金50元，屆時憑振興券消費，可享滿500加贈50元商品的優惠，並有多項5倍券專屬優惠方案。

全家國際餐飲加碼推出總價值超過5,000元的優惠折扣券。圖／全家國際餐飲提供
全家國際餐飲加碼推出總價值超過5,000元的優惠折扣券。圖／全家國際餐飲提供
新東陽推出豬肉鬆全系列享85折、大包肉乾系列任選2包現折100元等優惠。圖／新東陽提供
新東陽推出豬肉鬆全系列享85折、大包肉乾系列任選2包現折100元等優惠。圖／新東陽提供

品牌 套餐

延伸閱讀

萊爾富預訂、領取紙本振興五倍券 指定咖啡買1送1

桃園藝文振興活動 進劇場加碼送電影票

「振興五倍，台鹽再加倍」台鹽讓振興券健康美麗也翻倍

五倍券紙本放大術！超商、超市、百貨「專屬優惠」一次看 五千直接變七千

相關新聞

吃炸雞、買肉乾都划算！3間餐飲「5倍券優惠包」

隨著振興5倍券即將上路，多家餐飲品牌也紛紛推出相關優惠。「六角國際」集結旗下品牌，推出一系列振興券優惠套餐；「全家國際餐...

淺草炸肉餅、禰豆子竹輪！到南西新光三越用吃遊日本

受疫情影響，消費者已經近2年無法出國，在彌補心態下，讓百貨日本商品展特別受消費者歡迎，新光三越台北南西店指出，因民眾無法...

高冷臉大受歡迎！保羅沃克20歲女兒梅朵成時尚寵兒

時尚圈的星二代、名模二代近年來發展最好的應該就是超模辛蒂克勞馥的女兒凱亞葛柏和Yolanda Foster的女兒吉吉和貝...

萊爾富預訂、領取紙本振興五倍券 指定咖啡買1送1

數位振興五倍券率先登場開放民眾進行綁定，萊爾富響應政府政策，推出振興五倍券預訂、領取與使用優惠，即日起到全台萊爾富Lif...

要走秀不敢大吃月餅 防疫女神賈永婕為台北時裝周揭幕

今年三月舉辦的台北時裝周，在疫情籠罩下成為全球唯一的實體秋冬季時裝發表活動，當時吸引了國內外許多時尚迷共襄盛舉。為了比照...

不用羨慕日本人！UNIQLO TAIPEI全球旗艦店 3大必逛亮點搶先曝光

請記住這個日子，10月8日早上10點，就是UNIQLO TAIPEI全球旗艦店開幕時間。有別於台灣其他大店，UNIQLO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。