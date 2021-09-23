吃炸雞、買肉乾都划算！3間餐飲「5倍券優惠包」

隨著振興5倍券即將上路，多家餐飲品牌也紛紛推出相關優惠。「六角國際」集結旗下品牌，推出一系列振興券優惠套餐；「全家國際餐飲」則提供限量優惠券，總價值超過5000元，且不需配合5倍券使用。至於「新東陽」憑5倍券消費，還有機會抽中萬元提貨券。

【六角國際】

六角國際集結旗下10個品牌，推出「五購送」優惠方案。10月8日至12月31日期間，持「任一面額紙本振興5倍券」至日出茶太、銀座杏子豬排、京都勝牛、段純貞、大阪王將、英格莉莉、美利河及太陽蕃茄拉麵等品牌消費，可享20～240元不等的折扣優惠，方案共達15種選擇。例如銀座杏子豬排3款指定套餐，原價429～1,166元，憑券可享400～1,000元優惠價。另外「六角美食通」APP會員使用第一重消費優惠，即可再獲得千元電子紅包券，不限品牌每日皆可領取，最高可領取92,000元，可作為消費折抵使用。

【全家國際餐飲】

消費者9月24日起至11月30日活動期間，於大戶屋、bb.q CHICKEN單筆消費滿1,000元（限內用、外帶），不須限定使用振興五倍券，都可得到一張限量「全餐振興優惠券」，內含有40種商品、71項優惠，總價值超過5,000元，搭配指定方案即可使用，憑券可享指定餐點免費或優惠價。另外bb.q CHICKEN自9月29日至10月31日也推出「1010歡慶食雞餐」，內含雙味全雞、黃金雞柳、黃金炸物等內容，原價1,123元，優惠價1,010元。

【新東陽】