淺草炸肉餅、禰豆子竹輪！到南西新光三越用吃遊日本

受疫情影響，消費者已經近2年無法出國，在彌補心態下，讓百貨日本商品展特別受消費者歡迎，新光三越台北南西店指出，因民眾無法出國，讓去年日本商品展業績成長30%。今年新光三越年度日本展第一檔正在台北南西店展開，今年集結35家品牌、品牌數超越去年，並新增像是日本熊本梨、江戶川蒲燒鰻魚等許多日本空運直送水果、伴手禮。開展首日現場，也可見消費者一買就是手提好幾袋戰利品，越久沒出國，買得越多。

新光三越台北南西店日本展今日起至10月5日在一館9樓推出，為10月7日開跑的周年慶大戰做暖身，新光三越南西店指出，日本展客單平均在2,000至3,000元，比一般檔期客單價高上許多，可見每年日本展對消費者的吸引力。

說到台灣人遊日必去的淺草，必吃的一定是熱騰騰的炸肉餅，新光三越日本展開展首日，在南西店首度登場的淺草名物「浅草メンチ」酥脆多汁炸肉餅是話題焦點之一，現炸出爐的炸肉餅，是現場大受好評的日本美食。另外，日式經典美味的「築地TSUTSUI」玉子燒便當、「八笑俱樂部」日本章魚燒、「浪花永吉堂」大粒烤糰子、各式日式炸物以及日本展熱賣常客「七福神」雕魚燒都是讓民眾食指大動的品項。現場還有以超人氣動漫「鬼滅之刃」為發想的禰豆子竹輪，吸引鬼滅愛好者目光。