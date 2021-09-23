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淺草炸肉餅、禰豆子竹輪！到南西新光三越用吃遊日本

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西店日本展9月23日起至10月5日在一館9樓推出。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店日本展9月23日起至10月5日在一館9樓推出。記者江佩君／攝影

受疫情影響，消費者已經近2年無法出國，在彌補心態下，讓百貨日本商品展特別受消費者歡迎，新光三越台北南西店指出，因民眾無法出國，讓去年日本商品展業績成長30%。今年新光三越年度日本展第一檔正在台北南西店展開，今年集結35家品牌、品牌數超越去年，並新增像是日本熊本梨、江戶川蒲燒鰻魚等許多日本空運直送水果、伴手禮。開展首日現場，也可見消費者一買就是手提好幾袋戰利品，越久沒出國，買得越多。

新光三越台北南西店日本展今日起至10月5日在一館9樓推出，為10月7日開跑的周年慶大戰做暖身，新光三越南西店指出，日本展客單平均在2,000至3,000元，比一般檔期客單價高上許多，可見每年日本展對消費者的吸引力。

說到台灣人遊日必去的淺草，必吃的一定是熱騰騰的炸肉餅，新光三越日本展開展首日，在南西店首度登場的淺草名物「浅草メンチ」酥脆多汁炸肉餅是話題焦點之一，現炸出爐的炸肉餅，是現場大受好評的日本美食。另外，日式經典美味的「築地TSUTSUI」玉子燒便當、「八笑俱樂部」日本章魚燒、「浪花永吉堂」大粒烤糰子、各式日式炸物以及日本展熱賣常客「七福神」雕魚燒都是讓民眾食指大動的品項。現場還有以超人氣動漫「鬼滅之刃」為發想的禰豆子竹輪，吸引鬼滅愛好者目光。

另外，有可愛水果造型的「Fruit Club果實俱樂部」水果三明治、可樂造型蛋糕，也是民眾排隊焦點。抹茶愛好者則鎖定「一O八抹茶茶廊」的蕨餅、抹茶甜點下手。每次來台必秒殺的福砂屋長崎蛋糕，將於10月1日起登場現場販售。另外，像是當季必吃的麝香葡萄、日清元祖雞麵、薯條三兄弟、白色戀人、一蘭拉麵等都是消費者補貨清單。日本展期間，還有每日一物買一送一等精選優惠，每日上午10點起在新光三越App線上開搶。

現場集結赴日必買人氣伴手禮。記者江佩君／攝影
現場集結赴日必買人氣伴手禮。記者江佩君／攝影
到淺草必吃的炸肉餅，現在在新光三越台北南西店日本展就可吃得到。記者江佩君／攝影
到淺草必吃的炸肉餅，現在在新光三越台北南西店日本展就可吃得到。記者江佩君／攝影
各式玉子燒便當，讓人食指大動。記者江佩君／攝影
各式玉子燒便當，讓人食指大動。記者江佩君／攝影
民眾逛日本展，一買就是好幾袋。記者江佩君／攝影
民眾逛日本展，一買就是好幾袋。記者江佩君／攝影
各式日本米菓。記者江佩君／攝影
各式日本米菓。記者江佩君／攝影
可愛水果造型的「Fruit Club果實俱樂部」水果三明治、可樂造型蛋糕，是消費者排隊焦點。記者江佩君／攝影
可愛水果造型的「Fruit Club果實俱樂部」水果三明治、可樂造型蛋糕，是消費者排隊焦點。記者江佩君／攝影

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