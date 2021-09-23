萊爾富預訂、領取紙本振興五倍券 指定咖啡買1送1

數位振興五倍券率先登場開放民眾進行綁定，萊爾富響應政府政策，推出振興五倍券預訂、領取與使用優惠，即日起到全台萊爾富Life-ET機台完成數位共同綁定、預訂或領取紙本五倍券，可享Hi Café大杯美式咖啡或大杯拿鐵咖啡同價格買1送1。

如果不習慣使用數位方式消費，也可把握兩波紙本振興五倍券的預訂時間，第一梯次自9月25日上午9點起至10月1日，第二梯次從10月25日起至10月31日，可透過四大超商機台、振興五倍券官網線上預訂並選擇超商、超市、藥妝店等領取通路或健保卡、健保快易通（OTP）、自然人憑證等方式進行紙本五倍券預訂。

萊爾富也禮遇選擇在萊爾富領取紙本振興五倍券的民眾，除了Hi Café大杯美式咖啡或大杯拿鐵咖啡可享同價格買1送1優惠之外，再加碼送滿額購物金50元；萊爾富會員領券時報會員手機號碼或出示Hi-Life VIP App會員條碼，除了可獲得會員點數30 Hi點，還有機會抽中價值14,600元的頭獎Dyson Supersonic吹風機（1名）、二獎Haier瞬熱淨水器－鋼鐵海豚WD252（3名）、三獎Apple HomePod mini（2名）、四獎尚朋堂泡腳機SFT-1148（5名），加碼獎將抽出100名可獲得台北精彩台灣郵票專冊一本與抽出10萬名的萊爾富會員點數50 Hi點。

看好振興五倍券商機，萊爾富推出消費優惠，10月8日起到萊爾富使用紙本振興五倍券消費指定滿額，再贈1倍滿額購物金，例如到萊爾富使用紙本振興五倍券消費滿200元，萊爾富再送200元滿額購物金（採每兩周派發一次至會員App，將以滿額購物金50元面額4張回饋，消費滿200元可折抵50元）；使用紙本振興五倍券消費滿500元，萊爾富再送500元滿額購物金（採每兩周派發一次至會員App，將以滿額購物金50元面額10張回饋，消費滿200元可折抵50元）；使用紙本振興五倍券消費滿1,000元，萊爾富再送1,000元滿額購物金（採每兩周派發一次至會員App，將以滿額購物金50元面額20張回饋，消費滿200元可折抵50元）。