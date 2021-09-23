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高冷臉大受歡迎！保羅沃克20歲女兒梅朵成時尚寵兒
時尚圈的星二代、名模二代近年來發展最好的應該就是超模辛蒂克勞馥的女兒凱亞葛柏和Yolanda Foster的女兒吉吉和貝拉哈蒂德姐妹了吧！不過現在保羅沃克的女兒梅朵沃克的出現，可能要搶走不少目光囉！
今年滿20歲的梅朵，之前曾被時尚品牌GIVENCHY邀請擔任2021年秋冬系列線上時裝秀的開場模特兒，當時就引發網友的關注。而在近日品牌發表的秋冬形象廣告中，再度能看到梅朵的身影，她在Nick Knight掌鏡的廣告中展演創意總監Matthew M. Williams的作品，並搭配著90年代以產品為焦點的經典雜誌廣告照片，呈現出充滿個性又神秘的風格。對比強烈的光影效果完美陪襯梅朵的高冷氣質，也讓包括羽絨外套、4G手袋在內的本季新品魅力可以更為聚焦。
除了GIVENCHY廣告之外，梅朵在進行中的2022春夏時裝周秀場上也沒有缺席。她為Gabriela Hearst、Anna Sui等品牌走秀，擁有風格獨具的臉孔和電影氛圍感的高冷氣質，相信她的模特兒生涯應該很快就能攀上高峰。
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