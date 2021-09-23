不用羨慕日本人！UNIQLO TAIPEI全球旗艦店 3大必逛亮點搶先曝光

請記住這個日子，10月8日早上10點，就是UNIQLO TAIPEI全球旗艦店開幕時間。有別於台灣其他大店，UNIQLO除了祭出嶄新店型之外，更有3大必逛亮點，讓你值得拿出五倍券前去朝聖！

【亮點1】

首先就是海外第一家，也是UNIQLO TAIPEI全球旗艦店獨有的UNIQLO Flower！沒錯，向來喜歡跨界聯名的他們，此次將在台開設起花店，而且延續了品牌的定位「平價」，所以未來開賣時從99元起。這項服務同步剛重新開幕的銀座店，所以不用再羨慕日本人可以在UNIQLO中逛花店，台灣也即將有。據品牌透露，這項服務除了也切合UNIQLO的形象之外，更因為他們得知銀座店的優質花材，有很大部分都是自台灣進口，所以便向總部要求也要在UNIQLO TAIPEI全球旗艦店開設花店。

【亮點2】

UNIQLO已經從過去的平價服飾印象，轉變成提供流行文化體驗的品牌，最好的證明就是和藝術家、博物館或是其他時尚品牌的跨界合作，都讓消費者留下深刻印象。因此，如果不知道怎麼搭配最適合自己也不擔心，未來只要上網填選資料，就能向UNIQLO預約穿搭顧問，提供個人化風格的購物建議，而這也是UNIQLO TAIPEI全球旗艦店獨有的服務。

【亮點3】

UTme！客製化服務，首次進駐台北東區，除了有先前曝光的全球獨家雄獅彩色筆、黑松沙士和維力雜醬麵聯名款之外。擅長與在地文化連結的UNIQLO還預計推出東區粉圓、乾杯燒肉等可愛設計，傳遞與社區共生共榮的理念。