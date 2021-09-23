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紅茶花伝 X APUJAN首度跨界！療癒系大禮包只送不賣
日本暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」首度跨界時裝設計師詹朴同名品牌APUJAN，共同打造療癒系聯名限定包裝，為經典的「皇家奶茶」與「皇家紅茶」換上秋冬時尚新裝，也讓小貓布魯、小狗茶茶陪伴消費者登陸奇幻療癒星球。即日起至10月31日同步推出《喝「紅茶花伝」療癒系限量好禮天天抽》活動，祭出系列限量好禮，包含聯名療癒系蓋毯、超Q療癒系透明沙發等。
日本暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」，全系列採用產自斯里蘭卡高海拔山區的汀布拉茶葉，堅持100%純手摘，完整釋放紅茶獨特甘醇風味與自然茶香。今年首度攜手時裝品牌APUJAN聯手打造療癒系包裝，將設計師詹朴擅長的奇幻手繪元素，結合經典的「皇家紅茶」和「皇家奶茶」，瓶身上的小貓布魯和小狗茶茶變身療癒嚮導，陪伴奶茶控、紅茶控們一起登陸奇幻療癒星球！
除了全新的聯名限定包裝，「紅茶花伝」也推出期間限定《喝「紅茶花伝」療癒系限量好禮天天抽》活動，即日起至2021年10月31日期間，購買任一瓶「紅茶花伝」飲品，至活動網站登入發票號碼立即抽「紅茶花伝」限量療癒系大禮包、療癒系透明沙發，以及「紅茶花伝」x「APUJAN」聯名限量的療癒系蓋毯，贈品數量有限，換完為止。
活動詳情及相關訊息可瀏覽「可口可樂」台灣官網：http://www.coke.com.tw，或關注「紅茶花伝」facebook官方粉絲團。
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