快訊

央行再打炒房！特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期

台灣宣布申請加入CPTPP 大陸外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅茶花伝 X APUJAN首度跨界！療癒系大禮包只送不賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
療癒系大禮包含透明提袋、「紅茶花伝」冷水杯、「紅茶花伝」萬用墊。圖／可口可樂公司提供
療癒系大禮包含透明提袋、「紅茶花伝」冷水杯、「紅茶花伝」萬用墊。圖／可口可樂公司提供

日本暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」首度跨界時裝設計師詹朴同名品牌APUJAN，共同打造療癒系聯名限定包裝，為經典的「皇家奶茶」與「皇家紅茶」換上秋冬時尚新裝，也讓小貓布魯、小狗茶茶陪伴消費者登陸奇幻療癒星球。即日起至10月31日同步推出《喝「紅茶花伝」療癒系限量好禮天天抽》活動，祭出系列限量好禮，包含聯名療癒系蓋毯、超Q療癒系透明沙發等。

日本暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」，全系列採用產自斯里蘭卡高海拔山區的汀布拉茶葉，堅持100%純手摘，完整釋放紅茶獨特甘醇風味與自然茶香。今年首度攜手時裝品牌APUJAN聯手打造療癒系包裝，將設計師詹朴擅長的奇幻手繪元素，結合經典的「皇家紅茶」和「皇家奶茶」，瓶身上的小貓布魯和小狗茶茶變身療癒嚮導，陪伴奶茶控、紅茶控們一起登陸奇幻療癒星球！

除了全新的聯名限定包裝，「紅茶花伝」也推出期間限定《喝「紅茶花伝」療癒系限量好禮天天抽》活動，即日起至2021年10月31日期間，購買任一瓶「紅茶花伝」飲品，至活動網站登入發票號碼立即抽「紅茶花伝」限量療癒系大禮包、療癒系透明沙發，以及「紅茶花伝」x「APUJAN」聯名限量的療癒系蓋毯，贈品數量有限，換完為止。

活動詳情及相關訊息可瀏覽「可口可樂」台灣官網：http://www.coke.com.tw，或關注「紅茶花伝」facebook官方粉絲團。

兩款由APUJAN打造的聯名新裝，搭配溫暖的「紅茶花伝」交織出生活中療癒的美好時光。圖／可口可樂公司提供
兩款由APUJAN打造的聯名新裝，搭配溫暖的「紅茶花伝」交織出生活中療癒的美好時光。圖／可口可樂公司提供
「紅茶花伝」首度攜手時裝品牌APUJAN，超萌小貓布魯、小狗茶茶帶領登陸奇幻療癒星球。圖／可口可樂公司提供
「紅茶花伝」首度攜手時裝品牌APUJAN，超萌小貓布魯、小狗茶茶帶領登陸奇幻療癒星球。圖／可口可樂公司提供
《喝「紅茶花伝」療癒系限量好禮天天抽》活動，有機會抽中「紅茶花伝」療癒系透明沙發。圖／可口可樂公司提供
《喝「紅茶花伝」療癒系限量好禮天天抽》活動，有機會抽中「紅茶花伝」療癒系透明沙發。圖／可口可樂公司提供

品牌 奶茶

延伸閱讀

食譜／蜂蜜檸檬紅茶烤雞翅 自製烤肉醬 吃得安心沒負擔

影／日月潭紅茶公開品評採購 幫助茶農行銷7000斤

全台20款中秋優惠！咖啡手搖買1送1＆全家霜淇淋2支59元，仙女波波紅茶、春水堂燕麥拿鐵也打折

限時5天！全家「隨買跨店取」指定咖啡、霜淇淋推特價

相關新聞

吃炸雞、買肉乾都划算！3間餐飲「5倍券優惠包」

隨著振興5倍券即將上路，多家餐飲品牌也紛紛推出相關優惠。「六角國際」集結旗下品牌，推出一系列振興券優惠套餐；「全家國際餐...

淺草炸肉餅、禰豆子竹輪！到南西新光三越用吃遊日本

受疫情影響，消費者已經近2年無法出國，在彌補心態下，讓百貨日本商品展特別受消費者歡迎，新光三越台北南西店指出，因民眾無法...

高冷臉大受歡迎！保羅沃克20歲女兒梅朵成時尚寵兒

時尚圈的星二代、名模二代近年來發展最好的應該就是超模辛蒂克勞馥的女兒凱亞葛柏和Yolanda Foster的女兒吉吉和貝...

萊爾富預訂、領取紙本振興五倍券 指定咖啡買1送1

數位振興五倍券率先登場開放民眾進行綁定，萊爾富響應政府政策，推出振興五倍券預訂、領取與使用優惠，即日起到全台萊爾富Lif...

要走秀不敢大吃月餅 防疫女神賈永婕為台北時裝周揭幕

今年三月舉辦的台北時裝周，在疫情籠罩下成為全球唯一的實體秋冬季時裝發表活動，當時吸引了國內外許多時尚迷共襄盛舉。為了比照...

不用羨慕日本人！UNIQLO TAIPEI全球旗艦店 3大必逛亮點搶先曝光

請記住這個日子，10月8日早上10點，就是UNIQLO TAIPEI全球旗艦店開幕時間。有別於台灣其他大店，UNIQLO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。