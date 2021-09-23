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HUBLOT X BERLUTI紳士再進化！巴黎工業風極簡主義稱道

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，81萬5,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，81萬5,000元，限量100只。圖／宇舶表提供

象徵時代潮流品味的宇舶表（HUBLOT）與紳裝品牌Berluti再度攜手！2021年度的全新聯名表款，以輕盈魅力的鈦金屬材質搭配Berluti 著名的皮革工藝，創作靈感來自巴黎邊陲的工業風，將象徵末世未來感的高階灰色調跨越金屬和皮革兩大材質，簡約洗鍊的外型，展現品牌罕見的極簡主義創作風格。特製表盒並附贈旅行攜帶盒和Berluti標誌的鞋拔鑰匙鍊，全球限量100枚。

Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，以單一色調呈現腕表的極簡造型，而這均勻如一的色調，對Berluti品牌最引以為傲的Patina古法染色技藝、潤飾工藝以及光影效果來說，不啻為一大挑戰。為彰顯這項技藝的特色，表款採用特殊的雙層表圈設計，第一層為厚約1毫米的皮革材質，與第二層的灰色鈦金屬材質相互嵌合，相同的冷灰融入44毫米鈦金屬材質表殼、表扣、鎢金屬自動盤及緞面鍍銠時標等金屬的色調。表圈和表盤均採用Berluti皮革，天然皮革光澤原色是宇舶和Berluti特地共同研發的保存技術。

HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，81萬5,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，81萬5,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，表圈上層鑲嵌Berluti的皮革。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，表圈上層鑲嵌Berluti的皮革。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，表盤為Berluti皮革。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，表盤為Berluti皮革。圖／宇舶表提供

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