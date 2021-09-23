聽新聞
test
0:00 / 0:00
HUBLOT X BERLUTI紳士再進化！巴黎工業風極簡主義稱道
象徵時代潮流品味的宇舶表（HUBLOT）與紳裝品牌Berluti再度攜手！2021年度的全新聯名表款，以輕盈魅力的鈦金屬材質搭配Berluti 著名的皮革工藝，創作靈感來自巴黎邊陲的工業風，將象徵末世未來感的高階灰色調跨越金屬和皮革兩大材質，簡約洗鍊的外型，展現品牌罕見的極簡主義創作風格。特製表盒並附贈旅行攜帶盒和Berluti標誌的鞋拔鑰匙鍊，全球限量100枚。
Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼表，以單一色調呈現腕表的極簡造型，而這均勻如一的色調，對Berluti品牌最引以為傲的Patina古法染色技藝、潤飾工藝以及光影效果來說，不啻為一大挑戰。為彰顯這項技藝的特色，表款採用特殊的雙層表圈設計，第一層為厚約1毫米的皮革材質，與第二層的灰色鈦金屬材質相互嵌合，相同的冷灰融入44毫米鈦金屬材質表殼、表扣、鎢金屬自動盤及緞面鍍銠時標等金屬的色調。表圈和表盤均採用Berluti皮革，天然皮革光澤原色是宇舶和Berluti特地共同研發的保存技術。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言