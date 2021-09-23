獨獻台灣！大摩首席釀酒師理查派特森 10月線上品酩會

在威士忌界富有盛譽為「神之鼻」、因奉獻蘇格蘭威士忌產業超過50多年的非凡成就，2020年由英國女皇授勳大英帝國官佐勳章的大摩首席釀酒師理查．派特森（Richard Paterson），對大摩威士忌銷量全世界第一名的台灣威士忌市場極其重視，預定於10月7日與台灣的威士忌愛好者，進行一場獨獻台灣的線上品酩會。

理查．派特森以他的天賦與追求極致的工藝精神，帶領大摩威士忌推出屢創拍賣佳績的大摩62年、大摩60年等、藏家最愛的高年份大摩51年、大摩50年等，以及大受歡迎的大摩核心酒款，奠定了大摩威士忌「最尊貴威士忌」及「老酒銀行」的美譽。

理查．派特森極其重視台灣威士忌市場，從2015年起，每年都一定安排時間，從蘇格蘭啟程親自造訪台灣，與台灣威士忌愛好者們進行近距離的互動。包括珍稀的大摩星宿旗艦單桶原酒蘇格蘭威士忌系列上市發表會、大摩50年大師典藏單一麥芽蘇格蘭威士忌的新上市發表會，以及獨獻臺灣的大摩鎏金四季系列。

去年由於COVID-19疫情影響，理查無法離開蘇格蘭，但仍心繫台灣威士忌愛好者，因此2020年與尚格酒業行銷團隊跨時空、跨國界，高規格打造180週年主題式劇場沉浸體驗，由傳奇人物理查．派特森透過故事形態，結合超高質感影像及細膩動畫鉅作，帶領台灣威士忌愛好者經歷一場深刻而雋永的尊貴體驗。

今年，2021年持續的疫情，抵擋不住理查對於台灣的重視與熱情，再次獨獻台灣，突破距離鴻溝，邀請台灣威士忌愛好者在網路雲端共襄盛舉，理查將親自回應台灣威士忌愛好者的訊息，分享大摩傳奇的品牌故事，品酩大摩經典酒款「大摩亞歷山大三世紀念款單一麥芽蘇格蘭威士忌」，並將搶先分享眾人引頸期盼的大摩新酒款介紹，一起體驗無與倫比的傳奇時刻。更多活動詳情請上活動網站 https://reurl.cc/OkXeor。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康