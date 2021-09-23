時尚厭世眼又來了 Jennie香奈兒穿搭每一種都好美！

香奈兒旗下滑雪系列Coco Neige推出2021/22形象廣告，這次由品牌大使Jennie主演、荷蘭雙人組攝影師Inez & Vinoodh掌鏡拍攝，在充滿活力的運動風格中融合典雅魅惑女人味，也讓Jennie的高級厭世眼神魅力發揮得淋漓盡致，呈現非常搶眼的廣告效果。

身為韓國人氣偶像女團BLACKPINK成員，Jennie以別具特色的外貌和rap、舞蹈及歌唱實力深受粉絲喜愛，更在2017年成為香奈兒形象大使，參與了品牌大小活動，還獲得「人間香奈兒」美名，事業發展越來越國際化，更曾在2019年的Coachella音樂節上成為首組躍上表演舞台的韓國藝人。在她的IG平台上，也經常可以看到她用香奈兒服飾、配件搭出的穿搭造型，集合慵懶、性感、可愛等風格於一身。