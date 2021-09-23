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時尚厭世眼又來了 Jennie香奈兒穿搭每一種都好美！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒品牌大使Jennie主演滑雪系列Coco Neige 2021/22形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使Jennie主演滑雪系列Coco Neige 2021/22形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒旗下滑雪系列Coco Neige推出2021/22形象廣告，這次由品牌大使Jennie主演、荷蘭雙人組攝影師Inez & Vinoodh掌鏡拍攝，在充滿活力的運動風格中融合典雅魅惑女人味，也讓Jennie的高級厭世眼神魅力發揮得淋漓盡致，呈現非常搶眼的廣告效果。

身為韓國人氣偶像女團BLACKPINK成員，Jennie以別具特色的外貌和rap、舞蹈及歌唱實力深受粉絲喜愛，更在2017年成為香奈兒形象大使，參與了品牌大小活動，還獲得「人間香奈兒」美名，事業發展越來越國際化，更曾在2019年的Coachella音樂節上成為首組躍上表演舞台的韓國藝人。在她的IG平台上，也經常可以看到她用香奈兒服飾、配件搭出的穿搭造型，集合慵懶、性感、可愛等風格於一身。

Jennie在2021/22 Coco Neige系列廣告中穿上一身桃紅色的運動套裝，兩截式的設計讓她大秀健美纖細的腰身，布料上的CHANEL字母也展現出年輕活力的風格。外搭一件羽絨長大衣，增添霸氣層次感，還配上黑色網紗帽混搭古典女人味。談到本次拍攝，Jennie表示：「光是當初聽聞能加入Coco Neige系列對我來說都像美夢成真！我很愛下雪的時節，在戶外玩各種冬季運動，我真的很喜歡下雪帶來的感受。穿上這些服裝讓我覺得好像明天就準備好可以去滑雪了！」其他更多的形象廣告內容，將會在9月28日起於香奈兒官方平台曝光。

Jennie的IG平台上有很多香奈兒穿搭照。圖／摘自IG
Jennie的IG平台上有很多香奈兒穿搭照。圖／摘自IG
在Jennie的IG平台上，也經常可以看到她用香奈兒服飾、配件搭出私下穿搭造型。圖／摘自IG
在Jennie的IG平台上，也經常可以看到她用香奈兒服飾、配件搭出私下穿搭造型。圖／摘自IG
Jennie的IG平台上有很多香奈兒穿搭照。圖／摘自IG
Jennie的IG平台上有很多香奈兒穿搭照。圖／摘自IG
在Jennie的IG平台上，也經常可以看到她用香奈兒服飾、配件搭出私下穿搭造型。圖／摘自IG
在Jennie的IG平台上，也經常可以看到她用香奈兒服飾、配件搭出私下穿搭造型。圖／摘自IG
香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列大秀預告企劃的Jennie肖像照。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列大秀預告企劃的Jennie肖像照。圖／香奈兒提供
Jennie主演香奈兒旗下滑雪系列Coco Neige 2021/22形象廣告。圖／香奈兒提供
Jennie主演香奈兒旗下滑雪系列Coco Neige 2021/22形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒 廣告

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