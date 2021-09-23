快訊

五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

童星「糖糖」等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏秋旅展來了！住宿券、餐券15折起開賣 1日遊199元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
旅展各項餐券優惠開賣，台北晶華主打「買5千送5千餐飲全額回饋」。圖／台北晶華提供
旅展各項餐券優惠開賣，台北晶華主打「買5千送5千餐飲全額回饋」。圖／台北晶華提供

去年以「疫情解禁後第一場實體旅展」台北夏季旅展，創下空前佳績後，今年再度以「鬆綁後的第一場實體旅展」於10/1~10/4在台北世貿一館登場，計有13個縣市政府、近200家廠商、450個攤位參展。台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍指出，今年規模不大，但參展單位皆具有代表性，提供優質、多樣化的旅遊產品，加上各種加碼優惠券助攻，應可再創旅遊佳績。

夏季旅展已連續舉辦6年，今年因疫情延期，與秋季旅展聯合主辦並更名為「台北夏季暨秋季旅展」，賴瑟珍坦言，「因疫情變化莫測，初期招商確實辛苦，但也因為是微解封的第一個實體旅展，業者皆卯足全力促銷，消費者可以安心進場撿便宜」。今年也同步推出「美麗中華」展區及日本伴手禮展區。

為確實防疫，除規定的量測體溫、實名制外，展場設置單一獨立出入口、管制人流，並擴大走道寬度等，預估每日進場人數約2萬5千人次，主辦單位指出，「今年旅展會吸引目的型的消費者，也就是有明確採買標的再入場」。

因疫情趨緩，各縣市政府、國家風景區、休閒農業到星級酒店都傾全力攬客，住宿券與餐券下殺15折起。以休閒農業協會的農遊超市為例，目前就有超過200家業者、提供500條以上的遊程，協會祕書長游文宏指出，「這個數目還不斷增加」；花蓮縣政府則大手筆推出「玩花蓮抽賓士」。

雄獅旅遊也有全台30種以上的一日遊行程、每人199元起，另主打季節性的賞楓一日遊399元起，以及五星級飯店雙人下午茶千元有找等優惠票券；每年旅展的參展指標之一晶華酒店，也推出「買5千送5千」約21折的住房送餐飲方案，栢麗廳餐券69折，旗下的泰市場、故宮晶華、三燔本家等餐券68折起。

此次疫情受挫最重的雙北五星級飯店也紛紛主打史上最殺票券，像是華泰王子住房送烤鴨或牛排；台北圓山主打一日元首雙人體驗送東密道，以及低至31折的聯合住宿券；台北美福除了搶手的67折自助餐券外，也有首度推出的一泊一食方案，以及旅展限定滿額贈禮；福華飯店連鎖住宿券旅展價2,600元。

逛遊旅展好康也很多，觀光工廠提供免費DIY體驗；主辦單位在展期首三日、每日前150名在大廳排隊者送紅包；於官網加入會員並預約成功還可參加旅遊基金抽獎等。此外，各家也有針對五倍券或刷卡等祭出優惠、滿額贈禮，建議可先在線上比價，再到現場搶便宜。

時間：10/1~10/4，每日10:00~18:00

地點：台北世貿一館（捷運信義線台北101／世貿出口）

門票：全票150元、優惠票100元

官網：ste.kje-event.com.tw/

後疫情時期的旅遊，以走向戶外、山林之旅為主。圖／雄獅旅遊提供
後疫情時期的旅遊，以走向戶外、山林之旅為主。圖／雄獅旅遊提供
福華飯店住宿券全台聯賣，一券只要2,600元。圖／台北福華提供
福華飯店住宿券全台聯賣，一券只要2,600元。圖／台北福華提供
台北圓山將私房景點「東密道」納入旅展專案。圖／台北圓山提供
台北圓山將私房景點「東密道」納入旅展專案。圖／台北圓山提供
「台北夏季暨秋季旅展」10/1開展。圖／主辦單位提供
「台北夏季暨秋季旅展」10/1開展。圖／主辦單位提供

旅展 住宿券

延伸閱讀

第13屆珠海航展 300多家企業參展

花蓮太平洋溫泉季10月登場 泡湯兼賞光影主題展

花蓮溫泉季下月登場 縣府推兩大名湯邀旅客泡湯

宜蘭中秋連假玩法！全台最大月亮燈海、3000株抹茶波波草，冬山美照一日遊Get

相關新聞

電子機票、登機證別傻傻分不清！疫情下出國也能一篇搞懂基本

電子機票顧名思義就是非紙本機票，當旅客在網路上訂位購票之後，航空公司即會發送包含航程和訂位代號的電子機票。目前大部分的航空公司都已經改為使用電子機票，上面密密麻麻的英文字讓你看得很頭痛嗎？你知道電子機票要如何使用嗎？以下就讓小編一步步帶你認識電子機票吧！

懶人包／4大超商「振興五倍券」綁定、預訂加碼優惠，購物金&咖啡買1送1額外送

響應政府振興五倍券政策，超商為數位綁定及預訂、領取紙本振興五倍券的重要據點之一，4大超商紛紛祭出加碼優惠，讓消費者享有更...

10+「五倍券優惠」最划算用法！星級飯店免費入住、買一送一，還能+1元多1晚

隨著疫情漸漸降溫，行政院新推「五倍券」以振興經濟，預計10/8起開放領用，而各業者也紛紛推出超殺優惠以吸引民眾消費。今天跟大家分享超過十大飯店五倍券限定好康，0元入住、加1元送一晚、入住享5000至1

「藍皮解憂號」觀列10/23啟航！「10大彩蛋」搶先看

滿載著許多人通勤回憶、備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車2020年底停駛，轉型為台鐵懷舊版「藍皮解憂號觀光列車」，雄獅旅遊取得...

留學女足跡雙北百貨都有她 板橋大遠百：已完成大清消

今天新北市再公布留學英國返台女學生確診者案16254足跡，繼足跡到過大葉高島屋百貨、美麗華大直影城、遠東SOGO天母店後...

獨／開放內用才2週！人氣烤肉飯「GRiLL Box 」熄燈

台北民生社區的餐廳又少一間！提供特色烤肉飯、在網路上獲得許多粉絲支持的「GRiLL Box 又一間商行」近日宣佈，由於內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。