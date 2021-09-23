夏秋旅展來了！住宿券、餐券15折起開賣 1日遊199元

去年以「疫情解禁後第一場實體旅展」台北夏季旅展，創下空前佳績後，今年再度以「鬆綁後的第一場實體旅展」於10/1~10/4在台北世貿一館登場，計有13個縣市政府、近200家廠商、450個攤位參展。台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍指出，今年規模不大，但參展單位皆具有代表性，提供優質、多樣化的旅遊產品，加上各種加碼優惠券助攻，應可再創旅遊佳績。

夏季旅展已連續舉辦6年，今年因疫情延期，與秋季旅展聯合主辦並更名為「台北夏季暨秋季旅展」，賴瑟珍坦言，「因疫情變化莫測，初期招商確實辛苦，但也因為是微解封的第一個實體旅展，業者皆卯足全力促銷，消費者可以安心進場撿便宜」。今年也同步推出「美麗中華」展區及日本伴手禮展區。

為確實防疫，除規定的量測體溫、實名制外，展場設置單一獨立出入口、管制人流，並擴大走道寬度等，預估每日進場人數約2萬5千人次，主辦單位指出，「今年旅展會吸引目的型的消費者，也就是有明確採買標的再入場」。

因疫情趨緩，各縣市政府、國家風景區、休閒農業到星級酒店都傾全力攬客，住宿券與餐券下殺15折起。以休閒農業協會的農遊超市為例，目前就有超過200家業者、提供500條以上的遊程，協會祕書長游文宏指出，「這個數目還不斷增加」；花蓮縣政府則大手筆推出「玩花蓮抽賓士」。

雄獅旅遊也有全台30種以上的一日遊行程、每人199元起，另主打季節性的賞楓一日遊399元起，以及五星級飯店雙人下午茶千元有找等優惠票券；每年旅展的參展指標之一晶華酒店，也推出「買5千送5千」約21折的住房送餐飲方案，栢麗廳餐券69折，旗下的泰市場、故宮晶華、三燔本家等餐券68折起。

此次疫情受挫最重的雙北五星級飯店也紛紛主打史上最殺票券，像是華泰王子住房送烤鴨或牛排；台北圓山主打一日元首雙人體驗送東密道，以及低至31折的聯合住宿券；台北美福除了搶手的67折自助餐券外，也有首度推出的一泊一食方案，以及旅展限定滿額贈禮；福華飯店連鎖住宿券旅展價2,600元。

逛遊旅展好康也很多，觀光工廠提供免費DIY體驗；主辦單位在展期首三日、每日前150名在大廳排隊者送紅包；於官網加入會員並預約成功還可參加旅遊基金抽獎等。此外，各家也有針對五倍券或刷卡等祭出優惠、滿額贈禮，建議可先在線上比價，再到現場搶便宜。

時間：10/1~10/4，每日10:00~18:00

地點：台北世貿一館（捷運信義線台北101／世貿出口）

門票：全票150元、優惠票100元