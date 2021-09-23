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六感饗宴！皇家禮炮「皇室之饌，新奢饗宴」品酩會開跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
品酩會將提供皇家禮炮完整威士忌風味版圖巡禮。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
品酩會將提供皇家禮炮完整威士忌風味版圖巡禮。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌品酩名家心目中的威士忌之王「皇家禮炮」，向來以傳遞英國皇室優雅血統與王者風範聞名；今年入秋之際承襲此精神，悉心擘劃開創全新「皇室之饌，新‧奢饗宴」六感品酩會。10月將於台北、台中分別進行期間限定巡迴，攜手台北全新開幕的高級「樂斐（LOPFAIT）法式餐廳」，以及台中頂級饕客圈火紅的「DNA西班牙料理餐廳」，讓參加的貴賓們擁有舌尖上的極致饗宴。

「皇室之饌，新‧奢饗宴」六感品酩會，完美詮釋皇室盛宴儀式感，可品嚐皇室之饌5道頂級佳餚，體驗酒款與食材交織的味蕾氣息，聆聽如歌劇院般的美聲樂章，欣賞優雅舞者的美感律動，感受高規格儀式感的現場觸動，彷彿親臨巡禮皇室盛宴的新奢體驗。

品酩會中除品味皇家禮炮完整威士忌風味版圖外，更透過六感細膩美學，現場打造如置身於皇室盛宴般的沉浸饗宴。由知名餐廳團隊設計出高規格皇室盛宴般的頂級佳餚，並穿插猶如親臨歐洲歌劇院的現場聲樂表演，優雅動人的芭蕾舞演出，透過味覺、嗅覺、聽覺、視覺、觸覺到心覺一連串的感官饗宴，在微醺中一次次感受撼動六感美學、感官全開的衝擊體驗。

品酩會將提供皇家禮炮完整威士忌風味版圖巡禮。威士忌行家們可一次完整品酩皇家禮炮風味版圖共4支經典酒款，包括威士忌大賞中獲選成為蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」殊榮的「皇家禮炮 21年威士忌」；結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，能彰顯出精準融合蘇格蘭5大產區風格酒體完美平衡的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」；於ISC 2021蘇格蘭威士忌品類中，唯一以臺灣限定酒款奪得雙金獎的蘇格蘭威士忌，被讚譽為唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」；還有皇家禮炮今年最具話題性的酒款，全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮全新21年——王者之鑽」，不僅是極其少見的常態性高年份酒款，融合了已消逝酒廠鄧巴頓（Dunbarton）與其他珍貴高年份穀物威士忌的經典之舉，此酒款更是藏家心目中的獨角獸，推出未久即全數售罄。

「皇室之饌，新‧奢饗宴」六感品酩會報名費每位2,980元，報名費用無法抵扣現場購酒費用。

◎台中場品酩會詳情: https://www.accupass.com/go/royalbanquet

台中「DNA 西班牙料理餐廳」

•日期：2021-10/14（四）至10/17（日）

•地址：台中市西屯區惠中七街36號

◎台北場品酩會詳情: https://www.clickanite.com/tc/rs_mentoring_tpe/

台北「LOPFAIT 樂斐法式餐廳」

•日期：2021-10/21（四）至10/24（日）

•地址：台北市中山區敬業二路199號4樓 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「皇室之饌，新‧奢饗宴」六感品酩會，10月將於台北、台中進行期間限定巡迴。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇室之饌，新‧奢饗宴」六感品酩會，10月將於台北、台中進行期間限定巡迴。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮 21年威士忌」於威士忌大賞中，獲得蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」殊榮。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮 21年威士忌」於威士忌大賞中，獲得蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」殊榮。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威士忌行家們可在品酩會上，一次完整品酩皇家禮炮共4支經典酒款。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威士忌行家們可在品酩會上，一次完整品酩皇家禮炮共4支經典酒款。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇室 蘇格蘭 DNA

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