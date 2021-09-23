7-11端星級菜單推11款聯名鮮食　全家便利商店推鼎泰豐隱藏版料理

超商聯名鮮食又有新貨到，7-ELEVEN即日起攜手「晶華酒店」、「雙月食品社」、「漢來美食」，精選店內人氣餐點推出口味媲美專門店的11款聯名獨家鮮食，集結中式佳餚、小吃、素蔬食料理等；全家便利商店與鼎泰豐再度合作，以鼎泰豐內部員工票選人氣排行的星級員工餐為主題，透過主廚監製、嚴選物料，獨家推出「泰式紅咖哩雞飯」、「宮保雞丁炒麵」、「綠豆薏仁湯」，讓消費者也能品嘗到隱藏版美食。

7-ELEVEN與異業合作開發差異化鮮食已具多年純熟經驗，近年為聯名商品注入新元素及新話題，合作對象包括異國專門店、米其林名店、星級飯店等，將人氣料理變身微波鮮食上架，引領超商鮮食「精品化」。

今年初7-ELEVEN曾與晶華酒店共同開發聯名西式鮮食和冷凍微波商品，目前已累計銷售超過200萬人次購買，本次雙方二度合作，看好晶華酒店旗下多間頗負盛名的中式餐廳，特別以「中式傳統小吃」為開發重點，並盤點疫情期間酒店外送點餐率高的熱門餐點，包括招牌鎮店之寶「紅燒牛肉麵」正式進軍超商，由主廚技術指導湯頭，熬煮過程遵循酒店的五星標準，並選用筋肉比例最好的牛腱心肉，搭配溏心蛋、酸菜等，神還原經典美味，售價159元；並將另一項晶華酒店人氣招牌「晶華府城肉燥」獨到滷汁開發為「府城風擔仔麵」（售價85元）和「肉燥排骨飯」（售價99元），還有熱銷的「剝皮辣椒雞」也化身超商獨家的「剝皮辣椒雞米飽」（售價49元），並同步販售覆熱即食的冷凍調理菜。

隨著時序入秋，溫補需求提升，7-ELEVEN首度與連續多年蟬聯米其林美食指南推薦的名店「雙月食品社」獨家跨界合作，延續雙月採用在地食材的堅持，選用在地香菇開發出兩款商品，包括店內限量供應的必點招牌主食「雙月香菇油飯」，米粒飽滿Q彈，配料香氣十足，售價59元；另有以細火慢燉、口味鮮甜的「雙月香菇雞湯」，售價59元。

此外，7-ELEVEN目前已導入超過1,500間門市的「天素地蔬」專區，再度攜手「漢來美食」推出全新商品，由漢來品牌長指導，以16種食材炒製絕佳的XO椒麻醬，運用在鮮蔬炒飯、拌麵、滷味拼盤、滷味燙等4款不同菜色，口味微辣、香氣迷人。7-ELEVEN同時規畫了天素地蔬 X 漢來美食第二波聯名優惠活動，10月5日前購買天素地蔬全品項單件可省7元。

全家便利商店與鼎泰豐聯手，去年起推出招牌香辣醬、干貝XO醬系列鮮食，獲得網友熱議聯名鮮食排行第一名，根據全家便利商店內部統計，平均每分鐘可賣出8個鼎泰豐聯名鮮食，今年3月推出的「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，不到2個月銷量即突破20萬個。

即日起全家便利商店再推出以鼎泰豐「私房豐味」為主題的鮮食，開發概念源自鼎泰豐主廚分享鼎泰豐最有挑戰性的料理就是員工餐，不僅要兼具色、香、味、營養均衡，每周菜色還要隨著當季食材變換，並會透過票選做為日後菜單的依據，此次聯名鮮食就是選擇員工票選人氣菜單中的料理。

鼎泰豐第一道私房美食推薦「泰式紅咖哩雞飯」，使用泰國直輸紅咖哩，爆炒出香氣並加入大量椰漿呈現道地南洋風味，售價99元；第二道「宮保雞丁炒麵」以多種辛香料燴炒而成的宮保醬，拌裹香炸宮保雞丁，並以特製油蔥醬增添香氣，售價89元；第三道為首度推出的甜點「綠豆薏仁湯」，以黃金湯料慢火蒸煮脫心薏仁與綠豆，香氣濃郁清涼消暑，售價42元。經典香辣醬系列「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」、「雞肉香辣醬炒麵」、「雞肉香辣醬烤飯糰」持續熱賣中。