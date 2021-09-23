2021年Only Watch RICHARD MILLE邀F1好友慈善共好

如果能擁有世界獨一無二的事物，那無疑就是最奢華的享受了。為了即將展開的2021年Only Watch慈善義拍，頂級鐘表品牌RICHARD MILLE獻上一只曾為法拉利車隊一級方程式車手Charles Leclerc打造的RM 67-02 Charles Leclerc原型表款，編號為Lot 45，以響應這場高級鐘表產業兩年一度的慈善盛會。

Only Watch慈善拍賣會的緣由，是因為創辦人Luc Pettavino之子曾患有裘馨氏肌肉萎縮症（Duchenne Muscular Dystrophy），因而在2005年時於摩納哥親王阿爾伯特二世（Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi）支持下所成立。每兩年一度的拍賣會，匯集全世界知名鐘表品牌的高級時計，全數皆為獨一無二，拍賣金額則將致力於裘馨氏肌肉萎縮症的科學與醫療研發。

RICHARD MILLE今年獻上的這只拍品是為品牌長年支持的摩納哥一級方程式車手Charlec Leclerc所研發生產。表款使用CRMA7超薄自動上鍊機芯，表殼則由複合材質Quartz TPT®石英碳纖維鍛造；表盤上的紅、白二色，也繪製了摩納哥國旗的顏色，尺寸為47.25 x 38.70 x 7.80毫米，預估成交價約落在27萬至33萬瑞士法郎，折合台幣約811萬至992萬不等。