2021年Only Watch RICHARD MILLE邀F1好友慈善共好
如果能擁有世界獨一無二的事物，那無疑就是最奢華的享受了。為了即將展開的2021年Only Watch慈善義拍，頂級鐘表品牌RICHARD MILLE獻上一只曾為法拉利車隊一級方程式車手Charles Leclerc打造的RM 67-02 Charles Leclerc原型表款，編號為Lot 45，以響應這場高級鐘表產業兩年一度的慈善盛會。
Only Watch慈善拍賣會的緣由，是因為創辦人Luc Pettavino之子曾患有裘馨氏肌肉萎縮症（Duchenne Muscular Dystrophy），因而在2005年時於摩納哥親王阿爾伯特二世（Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi）支持下所成立。每兩年一度的拍賣會，匯集全世界知名鐘表品牌的高級時計，全數皆為獨一無二，拍賣金額則將致力於裘馨氏肌肉萎縮症的科學與醫療研發。
RICHARD MILLE今年獻上的這只拍品是為品牌長年支持的摩納哥一級方程式車手Charlec Leclerc所研發生產。表款使用CRMA7超薄自動上鍊機芯，表殼則由複合材質Quartz TPT®石英碳纖維鍛造；表盤上的紅、白二色，也繪製了摩納哥國旗的顏色，尺寸為47.25 x 38.70 x 7.80毫米，預估成交價約落在27萬至33萬瑞士法郎，折合台幣約811萬至992萬不等。
值得一提的是，表款未來的擁有者更將享受表款外的服務與樂趣，他將獲得兩張下一屆F1摩納哥大獎賽的入場券，並將在法拉利俱樂部Paddock包廂中心位置觀看即時、刺激的賽況，更有機會和賽車手Charles Leclerc當面交流。熱衷公益、想成為RICHARD MILLE的擁有者、同時坐享成為F1一級方程式大賽中法拉利俱樂部的貴賓？拍賣會將在2021年11月6日舉行，讓人有機會一次滿足三種願望。
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