義德雙強聯手 PANERAI X BRABUS 海上奢華生活再升級

關於行動的奢華生活方式，名車、跑車、直升機，都能展現快意的動感生活風格。瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）宣佈與德國遊艇品牌BRABUS合作，除了展開合作關係，並以後者的ShadowBlackOps系列快艇為靈感，推出一只Submersible S BrabusBlacOps專業潛水腕表。

沛納海CEO Jean-Marc Pontroué表示，該次合作並非簡單將兩個品牌放在一起，「而是要真正建立透徹的合作交流，深入到每個細節之中。」全新沛納海Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕表（PAM01240）正是兩造合作的首個精彩亮點：P.4001/S自動上鍊機芯由341個零件打造，除了具有鎢質偏心式自動盤、雙發條盒，並具備時間、第二地時區、秒針歸零、可計算下潛時間、防水300米等眾多功能。訂價45,000歐元，折合台幣約146萬元，全球限量100只，並僅在PANERAI專賣店內販售。