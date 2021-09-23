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義德雙強聯手 PANERAI X BRABUS 海上奢華生活再升級
關於行動的奢華生活方式，名車、跑車、直升機，都能展現快意的動感生活風格。瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）宣佈與德國遊艇品牌BRABUS合作，除了展開合作關係，並以後者的ShadowBlackOps系列快艇為靈感，推出一只Submersible S BrabusBlacOps專業潛水腕表。
沛納海CEO Jean-Marc Pontroué表示，該次合作並非簡單將兩個品牌放在一起，「而是要真正建立透徹的合作交流，深入到每個細節之中。」全新沛納海Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕表（PAM01240）正是兩造合作的首個精彩亮點：P.4001/S自動上鍊機芯由341個零件打造，除了具有鎢質偏心式自動盤、雙發條盒，並具備時間、第二地時區、秒針歸零、可計算下潛時間、防水300米等眾多功能。訂價45,000歐元，折合台幣約146萬元，全球限量100只，並僅在PANERAI專賣店內販售。
同樣聚焦於海上快意生活的還有雅典（Ulysse Nardin），原本品牌歷史就和航海鐘相關。近期品牌則在摩納哥遊艇展（Monaco Yacht Show）期間推出一只全新的Mega Yacht領航艦腕表玫瑰金版。腕表最早問世於2017年，UN-631機芯由多達504個零件組成，立體拖曳式的船錨變成了動力儲存，遊艇螺旋漿則變成六點鐘方向的飛行陀飛輪框架，九點鐘方向雙色、立體顯示的球體，可精確顯示月相與潮汐。再加上面盤中央宛如遊艇甲板的盾形裝飾，全方位傳遞出遊艇的奢華生活風貌，全球限量30只，訂價約958萬8,000元。
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